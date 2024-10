Aktien Asien/Pazifik: Überwiegend leichte Gewinne - Japan schwächelt

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch überwiegend wieder zugelegt. Allerdings blieben die Zuwächse meist überschaubar. Nur japanische Aktien scherten mit Verlusten aus.

Die chinesischen Märkte knüpften mit ihren Gewinnen an die Vortagesentwicklung an. Ein der Regierung nahe stehende Denkfabrik hatte zur Auflage einer umfangreichen Sonderanleihe aufgefordert, um so einen Fonds zur Stabilisierung des Marktes zu finanzieren. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten gewann im späten Handel 0,36 Prozent auf 3.972,22 Punkte. Der Hang Seng der Sonderverwaltungsregion Hongkong legte um 1,13 Prozent auf 20.730,53 Punkte zu.

Japanische Aktien wurden dagegen verkauft. Der Leitindex Nikkei 225 gab um 0,8 Prozent auf 38.104,86 Punkte nach. Marktteilnehmer verwiesen auf den Anstieg der Anleiherenditen. So seien die Renditen von extrem langlaufenden Papieren mit 40 Jahren Laufzeit auf den höchsten Stand seit 2008 geklettert.

Wenig tat sich unterdessen am australischen Markt. Der Leitindex S&P/ASX 200 schloss mit 8.216 Punkten 0,13 Prozent im Plus./mf/jha/