Aktien Europa Schluss: Leichte Verluste - Renditeanstieg in den USA verunsichert

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Mittwoch weiter nachgegeben. Für Verunsicherung an den Aktienmärkten sorgen aktuell die anstehenden Wahlen in den USA und der damit einhergehende Renditeanstieg an den US-Anleihenmärkten. Anleger fürchten eine inflationär wirkende Neuverschuldung, was die Notenbank der Vereinigten Staaten von den erhofften schnellen und deutlichen Leitzinssenkungen abhalten könnte.

Der Eurozonen-Leitindex sank um 0,34 Prozent auf 4.922,55 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,58 Prozent auf 8.258,64 Punkte nach unten. Der Schweizer Leitindex SMI gab um 0,13 Prozent auf 12.147,10 Punkte nach./la/men