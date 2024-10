APA ots news: Volksbanken-Verbund und BONUS Gruppe forcieren Nachhaltigkeit

Monika Tögel, Nachhaltigkeitsbeauftragte des Volksbanken-Verbundes, ergänzt den Ethikbeirat der BONUS-Gruppe. Wien (APA-ots) - Die Nachhaltigkeitsbeauftragte des Volksbanken-Verbundes Monika Tögel wurde in den Ethikbeirat der BONUS Gruppe berufen. Ihre Aufnahme in das Gremium wurde am 22. Oktober 2024 im Zuge der ordentlichen Sitzung des Beirats einstimmig bestätigt. Damit vertiefen der Volksbanken-Verbund und die BONUS Gruppe ihre Zusammenarbeit im Bereich Nachhaltigkeit. Zwtl.: Nachhaltigkeit als Erfolgsmodell Die Volksbanken sind seit über 170 Jahren tief in den Regionen verankert. Als regionale Hausbanken können sie Kredite rasch und bedarfsorientiert vergeben, sichern so die lokalen Wirtschaftskreisläufe und tragen zu einer nachhaltigen Wirtschaft bei. Seit ihrer Gründung wirtschaften die Volksbanken auf Basis des genossenschaftlichen Prinzips. Um die Nachhaltigkeitsbestrebungen in allen Volksbanken des Verbundes zu etablieren und voranzutreiben, wurde Monika Tögel Anfang 2024 als Chief Sustainability Officer berufen. Ein eigens gegründetes Nachhaltigkeitskomitee hat Ziele und KPIs für den Volksbanken-Verbund definiert. Das stetig wachsende Interesse der Kundinnen und Kunden an nachhaltigen Finanzprodukten findet auch auf der Produktseite seinen Niederschlag. So hat die VOLKSBANK WIEN AG erst jüngst den ersten Green Bond für ein breites Publikum aufgelegt. Um die gesamtwirtschaftliche nachhaltige Transformation unternehmensübergreifend voranzutreiben, wurde die Expertin nun in den Ethikbeirat der BONUS Gruppe berufen. "Wir freuen uns, mit Monika Tögel eine Nachhaltigkeits-Expertin in unseren Ethikbeirat zu berufen, die sich nicht nur durch ihre Expertise auszeichnet, sondern mit Leidenschaft für das Thema brennt. Mit dem Volksbanken-Verbund verbindet uns eine langjährige Partnerschaft auf Augenhöhe, die wir gerne vertiefen", sagt DI Georg Daurer, Vorstand der BONUS Pensionskassen Aktiengesellschaft und der BONUS Vorsorgekasse AG. "Die Finanzindustrie ist einer der wichtigsten Hebel, damit die grüne Transformation gelingt. Dabei ist es entscheidend, über die eigenen Unternehmensgrenzen zu schauen, denn einen nachhaltigen Wandel schaffen wir nur gemeinsam. Ich freue mich sehr über die Einladung in den Ethikbeirat der BONUS Gruppe und bringe mich mit meinen Erfahrungen und Ideen gerne ein", sagt Monika Tögel, Nachhaltigkeitsbeauftragte des Volksbanken-Verbundes. Zwtl.: Nachhaltige Partnerschaft Der Volksbanken-Verbund setzt sein auf Nachhaltigkeit beruhendes Geschäftsmodell durch interne Maßnahmen und dem Angebot grüner Veranlagungsprodukte konsequent um. Das betrifft seit Inkrafttreten der Abfertigung neu im Jahr 2003 auch die Vorsorge für die eigenen Mitarbeitenden. Seit 2015 arbeiten die Volksbanken im Bereich der Mitarbeitervorsorge mit der BONUS Vorsorgekasse zusammen. Als Verwalterin von Pensionsanwartschaften legt die BONUS großen Wert auf Transparenz und auf die Einhaltung ökologischer, ethischer und sozialer Kriterien. Im Laufe der Jahre wurde der nachhaltige Veranlagungsprozess konsequent weiterentwickelt. Zwtl.: Über den Ethikbeirat der BONUS Gruppe Die konstituierende Sitzung für den Ethikbeirat der BONUS Gruppe fand Anfang Februar 2017 statt. Seitdem tagt der Beirat mindestens zweimal im Jahr. Renommierte Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft unterstützen die BONUS als beratendes Gremium in den drei Bereichen der Nachhaltigkeit: Ökonomisches, Ökologisches und Soziales. Unter den Mitgliedern des Ethikbeirats der BONUS Gruppe sind: Barbara Coudenhove-Kalergi (PWC), Alexander Boubal (SIMACEK Facility Management Group GmbH), Andrea Stürmer (ehemalige Vorsitzende des Vorstandes - Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft) , Robert Nagele (Vorstand Immobilien & Nachhaltigkeit - BILLA AG), Reinhard Friesenbichler (rfu), Univ.-Prof.in Verena Winiwarter (Alpen -Adria Universität, ehem. Wissenschaftlerin des Jahres). Zwtl.: Die BONUS Gruppe Die BONUS Gruppe mit Sitz in Wien ist eine Tochter der Generali Versicherung AG und der Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft und Spezialist für Betriebliche Altersvorsorge. In den drei Unternehmen - BONUS Pensionskassen Aktiengesellschaft, BONUS Vorsorgekasse AG und Concisa Vorsorgeberatung und Management AG - decken rund 100 Mitarbeitende alle Aspekte der betrieblichen Altersvorsorge ab. Neben der Abfertigung NEU und maßgeschneiderten Pensionskassenmodellen für Unternehmen berät die BONUS Gruppe auch bei der Umsetzung von Gehalts -, Pensions- oder Bonifikationssystemen. Seit ihrer Gründung vor über 20 Jahren veranlagt die BONUS Gruppe die ihr anvertrauten Beiträge nach höchsten ökologischen, ethischen und sozialen Standards. Weitere Informationen . Zwtl.: Der Volksbanken-Verbund Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bilanzsumme von 30,8 Mrd. Euro und betreut mit 3.128 Mitarbeitenden ( Vollzeitäquivalente) in 232 Vertriebsstellen rund 1 Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (Stand 30.6.2024). Weitere Informationen hier bzw. hier . Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Hinweis: Der Volksbanken-Verbund legt großen Wert auf Diversität und die Gleichberechtigung aller Geschlechter. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: VOLKSBANK WIEN AG Dir. KR Wolfgang Layr Telefon: +43 1/40137 - 3550 E-Mail: wolfgang.layr@volksbankwien.at Website: https://www.volksbankwien.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/12045/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0034 2024-10-23/09:20