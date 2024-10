Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste - Widersprüchliche Signale aus der EZB

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch etwas nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank am Nachmittag um 0,03 Prozent auf 132,85 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,31 Prozent.

Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank bestimmt weiterhin das Geschehen am Anleihemarkt. Experten erwarten im Dezember überwiegend eine Zinssenkung der Währungshüter um 0,25 Prozentpunkte. Einige wollen angesichts der Konjunkturschwäche aber auch eine Reduktion um 0,50 Punkte nicht ausschließen. Aus der Notenbank kamen hierzu unterschiedliche Signale.

EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann sprach sich gegen eine deutliche Senkung bei der nächsten Zinssitzung aus. Die aktuellen Daten würden eine Verringerung um 0,50 Prozentpunkte im Dezember nicht rechtfertigen, sagte der Österreicher dem Fernsehsender CNBC. Laut EZB-Ratsmitglied Mario Centeno liegt eine Senkung um 0,50 Prozentpunkte im Dezember durchaus "auf dem Tisch". Die Konjunkturdaten würden "in diese Richtung zeigen", sagte der Gouverneur der portugiesischen Notenbank.

Bundesbankpräsident Joachim Nagel will sich unterdessen alle Optionen offen halten. "Diese Diskussion über 0,25 Prozentpunkte oder vielleicht etwas anderes; ich denke, das ist am Ende nicht hilfreich", sagte Nagel. "Wir leben in einem sehr unsicheren Umfeld, also müssen wir müssen die neuen Daten abwarten und dann entscheiden." Er fügte hinzu: "Wir sollten unsere Flexibilität in jeder Richtung behalten"./jsl/he