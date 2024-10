Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zur Gesundheitsreform

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Zeitung" zur Gesundheitsreform:

"Nicht umsonst heißt es, dass das deutsche Gesundheitssystem teuer, aber ineffizient sei. Die steigenden Zusatzbeiträge in der Krankenversicherung zeugen davon. Grundsätzlich ist es richtig, wenn Lauterbach die Spezialisierung von Krankenhäusern stärken will. Was nützt Patienten ein breites Angebot in einer wohnortnahen Klinik, wenn die medizinische Qualität nicht exzellent ist?.... Trotzdem: Es braucht auch weiterhin eine gute medizinische Versorgung in der Fläche. Ob die Vorhaltevergütung, die Lauterbach einführen will, das ermöglicht? Da gibt es in den Ländern große Zweifel."/yyzz/DP/men