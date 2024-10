TAGESVORSCHAU: Termine am 23. Oktober 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 23. Oktober 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Ems-Chemie, Q3-Umsatz 06:30 CHE: Rieter, Investor Update 2024 06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Roche, 9Monatsumsatz (Conference Call/Webcast 9.00/14.00 h) 07:00 DEU: Atoss Software, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen (08.00 h Pk, 11.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: DWS, Q3-Zahlen (10.00 h Analystenkonferenz) 07:00 NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Heineken, Q3-Umsatz 07:00 FRA: Thales, Q3-Umsatz 07:00 SWE: Husqvarna, Q3-Zahlen 07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen 07:00 SWE: Volvo Cars, Q3-Zahlen 07:20 FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz 07:30 NOR: Storebrand, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q3-Umsatz 08:15 ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen 10:00 DEU: Flatexdegiro, Analystenkonferenz Q3/24 10:30 DEU: Bausparkasse Schwäbisch Hall, Pressekonferenz 12:30 USA: AT&T, Q3-Zahlen 12:30 USA: GE Vernova, Q3-Zahlen 12:55 USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen 13:00 USA: General Dynamics, Q3-Zahlen 13:30 USA: Boeing, Q3-Zahlen (detailliert) 14:00 DEU: Deutsche Börse, Analysten- und Investorenkonferenz 17:45 CHE: Temenos, Q3-Zahlen 17:45 FRA: Carrefour, Q3-Umsatz 17:45 FRA: Kering, Q3-Umsatz 17:45 FRA: Michelin, Q3-Umsatz 18:00 ITA: Saipem, Q3-Zahlen 22:00 USA: Align Technology, Q3-Zahlen 22:00 USA: Tesla, Q3-Zahlen 22:00 USA: Whirlpool, Q3-Zahlen 22:05 USA: IBM, Q3-Zahlen 22:30 USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen LUX: Eurofins Sientific, Investor Day CHE: Givaudan, Capital Markets Day DEU: Intershop Communications, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse) 9/24 08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 7/24 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 15:45 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/24 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 9/24 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed, Beige Book SONSTIGE TERMINE 09:00 ERU: EU-Parlament stimmt über Haushalt ab und debattiert über polnisches Abtreibungsgesetz und ausländische Einflussnahme 11:30 DEU: Pk Bundesvereinigung Logistik (BVL) zum «Supply Chain CX» als Nachfolge-Event des Deutschen Logistik-Kongresses U.a. zu aktuellen Zahlen zum Wirtschaftsbereich Logistik in Deutschland 17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu Staatshilfe in Krisenzeiten 18:30 DEU: Veranstaltung des ifo Institutes Dresden und der TU Dresden zum Thema «Im Osten was Neues? Der Strukturwandel in der Lausitz» USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank, Washington (bis 25.10.24) +15.00 h IWF Fiscal Monitor RUS: Fortsetzung des 16. Brics-Gipfels in Russland - Hauptgipfeltag mit bilateralen Treffen und Sitzungen im engen und erweiterten Kreis IND: Vizekanzler Robert Habeck reist zu den deutsch-indischen Regierungskonsultationen nach Neu Delhi

