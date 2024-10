TAGESVORSCHAU: Termine am 24. Oktober 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 24. Oktober 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Bucher, Q3-Umsatz 06:30 CHE: Galencia, Q3-Umsatz 07:00 CHE: Inficon, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Lonza, Q3-Umsatz 07:00 DEU: Amadeus Fire, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Takkt, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Q3-Zahlen 07:00 NOR: Equinor, Q3-Zahlen 07:00 NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen 07:00 KOR: Hyundai, Q3-Zahlen 07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen 07:00 FRA: Renault, Q3-Umsatz 07:30 DEU: Symrise, Q3-Umsatz (8.00 h Analystenkonferenz) 07:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz 07:30 FRA: Orange, Q3-Zahlen 07:30 SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Beiersdorf, Q3-Umsatz 07:30 KOR: LG Electronics, Q3-Zahlen 08:00 DEU: MTU Aero Engines, 9Monatszahlen, (Telefon-Pk 9.30 h) (detailliert) 08:00 DEU: LPKF, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Villeroy & Boch, Q3-Zahlen 08:00 FRA: Hermes, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Relx, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Anglo American, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Unilever, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Travis Perkins, Q3-Umsatz 08:00 GBR: LSE, Q3-Umsatz 08:00 IRL: Kerry Group, Q3-Umsatz 09:00 CHE: SwissBanking: Roundtable "Too big to fail" 11:00 DEU: Boehringer Ingelheim, Herbst-Pressegespräch 12:00 USA: UPS, Q3-Zahlen 12:30 USA: Honeywell International, Q3-Zahlen 13:00 USA: American Airlines Group, Q3-Zahlen 13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen 14:00 USA: Dow, Q3-Zahlen 16:30 DEU: Mutares, Kapitalmarkttag 17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz 17:45 FRA: Accor, Q3-Umsatz 18:30 FRA: Valeo, Q3-Umsatz TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q3-Umsatz FRA: Sodexo, Jahreszahlen FRA: Atos, Q3-Umsatz FRA: Dassault Systemes, Q3-Zahlen SWE: Telia Company AB, Q3-Zahlen USA: Harley-Davidson, Q3-Zahlen USA: Valero Energy, Q3-Zahlen USA: ResMed, Q1-Zahlen USA: Hasbro, Q3-Zahlen USA: Southern Company, Q3-Zahlen USA: Northrop Grumman, Q3-Zahlen USA: Weyerhaeuser Co, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 (1. Veröffentlichung) 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 9/24 (endgültig) 08:45 FRA: Geschäftsklima 10/24 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/24 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 (1. Veröffentlichung) 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 10/24 14:30 USA: CFNA-Index 9/24 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 UsA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 9/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung Tarifverhandlung Gebäudereinigung in dritter Runde, Frankfurt/M. DEU: Jahreskonferenz der Ministerpräsidentenkonferenz, Leipzig 09:00 DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz begrüßt den slowakischen Präsidenten Peter Pellegrini 10:00 DEU: Pk Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) zur Vorstellung der Verkehrsprognose 2040 10:00 DEU: Pk zur Messe «Reisen & Caravan 2024» (31.10.-03.11.), Erfurt 10:00 DEU: BGH verhandelt über Haftung eines Autowaschanlagenbetreibers für die Beschädigung eines Fahrzeugs, Karlsruhe 15:00 DEU: Finanzminister Christian Lindner berichtet über Ergebnisse der Steuerschätzung 17:30 DEU: Erstes Cyber-Sicherheitsseminar zu Cybersicherheit in der Geopolitik des 21. Jahrhunderts, Frankfurt/M. 17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Jahresbericht zu EU-Agenturen, Luxemburg USA: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten, Washington USA: Fortsetzung der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank + 09.00 Hybrid-Pk mit Bundesfinanzminister Christian Lindner

