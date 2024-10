WOCHENVORSCHAU: Termine bis 6. November 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 6. November 2024

---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 24. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Bucher, Q3-Umsatz 06:30 CHE: Galencia, Q3-Umsatz 07:00 CHE: Inficon, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Lonza, Q3-Umsatz 07:00 DEU: Amadeus Fire, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Takkt, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Q3-Zahlen 07:00 NOR: Equinor, Q3-Zahlen 07:00 NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen 07:00 KOR: Hyundai, Q3-Zahlen 07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen 07:00 FRA: Renault, Q3-Umsatz 07:30 DEU: Symrise, Q3-Umsatz (8.00 h Analystenkonferenz) 07:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz 07:30 FRA: Orange, Q3-Zahlen 07:30 SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Beiersdorf, Q3-Umsatz 07:30 KOR: LG Electronics, Q3-Zahlen 08:00 DEU: MTU Aero Engines, 9Monatszahlen, (Telefon-Pk 9.30 h) (detailliert) 08:00 DEU: LPKF, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Villeroy & Boch, Q3-Zahlen 08:00 FRA: Hermes, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Relx, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Anglo American, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Unilever, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Travis Perkins, Q3-Umsatz 08:00 GBR: LSE, Q3-Umsatz 08:00 IRL: Kerry Group, Q3-Umsatz 09:00 CHE: SwissBanking: Roundtable "Too big to fail" 11:00 DEU: Boehringer Ingelheim, Herbst-Pressegespräch 12:00 USA: UPS, Q3-Zahlen 12:30 USA: Honeywell International, Q3-Zahlen 13:00 USA: American Airlines Group, Q3-Zahlen 13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen 14:00 USA: Dow, Q3-Zahlen 16:30 DEU: Mutares, Kapitalmarkttag 17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz 17:45 FRA: Accor, Q3-Umsatz 18:30 FRA: Valeo, Q3-Umsatz TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q3-Umsatz FRA: Sodexo, Jahreszahlen FRA: Atos, Q3-Umsatz FRA: Dassault Systemes, Q3-Zahlen SWE: Telia Company AB, Q3-Zahlen USA: Harley-Davidson, Q3-Zahlen USA: Valero Energy, Q3-Zahlen USA: ResMed, Q1-Zahlen USA: Hasbro, Q3-Zahlen USA: Southern Company, Q3-Zahlen USA: Northrop Grumman, Q3-Zahlen USA: Weyerhaeuser Co, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 (1. Veröffentlichung) 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 9/24 (endgültig) 08:45 FRA: Geschäftsklima 10/24 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/24 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 (1. Veröffentlichung) 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 10/24 14:30 USA: CFNA-Index 9/24 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 UsA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 9/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung Tarifverhandlung Gebäudereinigung in dritter Runde, Frankfurt/M. DEU: Jahreskonferenz der Ministerpräsidentenkonferenz, Leipzig 09:00 DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz begrüßt den slowakischen Präsidenten Peter Pellegrini 10:00 DEU: Pk Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) zur Vorstellung der Verkehrsprognose 2040 10:00 DEU: Pk zur Messe «Reisen & Caravan 2024» (31.10.-03.11.), Erfurt 10:00 DEU: BGH verhandelt über Haftung eines Autowaschanlagenbetreibers für die Beschädigung eines Fahrzeugs, Karlsruhe 15:00 DEU: Finanzminister Christian Lindner berichtet über Ergebnisse der Steuerschätzung 17:30 DEU: Erstes Cyber-Sicherheitsseminar zu Cybersicherheit in der Geopolitik des 21. Jahrhunderts, Frankfurt/M. 17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Jahresbericht zu EU-Agenturen, Luxemburg USA: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten, Washington USA: Fortsetzung der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank + 09.00 Hybrid-Pk mit Bundesfinanzminister Christian Lindner ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 25. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Sika AG, Q3-Zahlen 06:30 CHE: SGS, Q3-Umsatz 06:30 CHE: Holcim, Q3-Umsatz 06:55 DEU: Stratec, Q3-Zahlen 07:00 CHE: BB Biotech, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Signify, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Safran, Q3-Umsatz 07:30 FRA: Remy Cointreau, Q2-Umsatz 07:30 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen 07:45 ITA: Eni, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Q3-Zahlen (9.15 h Pk, 8.00 h Analystenkonferenz) 08:00 FIN: Konecranes Oyj, Q3-Zahlen 08:00 NOR: Yara, Q3-Zahlen 08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q3-Zahlen 13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen 17:30 DEU: Porsche AG, Q3-Zahlen (17.30 h Call) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NOR: Schibsted, Q3-Zahlen SCO: Natwest, Q3-Zahlen SWE: Electrolux, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 10/24 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 10/24 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 8/24 (endgültig) 08:00 DNK: Einzelhandelsumsatz 9/24 08:00 SWE: Erzeugerpreise 9/24 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 10/24 09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q3/24 09:00 ESP: Erzeugerpreise 9/24 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 10/24 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 10/24 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 10/24 10:00 EUR: Geldmenge M3 9/24 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 9/24 (vorläufig) 15:00 BEL: Geschäftsklima 10/24 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/24 (endgültig) SONSTIGE TERMINE USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank, Washington + 14.45 Gemeinsame Pressekonferenz mit Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Bundesbankchef Joachim Nagel ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 28. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen 07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Traton SE, Q3-Zahlen (9.00 h Analystenkonferenz) 21:00 USA: Ford Motor Co, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: Bawag Group, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 9/24 15:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 10/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Ablauf der Friedenspflicht Tarifverhandlung Metall- und Elektroindustrie - Warnstreiks möglich, Frankfurt/M. ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 29. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:50 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen (8.30 h Call) 06:50 ESP: Banco Santander, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Wacker Chemie, Q3-Zahlen (16.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Ceconomy, Jahresumsatz 07:00 DEU: Covestro, Q3-Zahlen (14.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Lufthansa, Q3-Zahlen (11.30 h Analystenkonferenz) 07:00 AUT: OMV, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Clariant, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen 07:00 CHE: SIG Group, Q3-Umsatz 07:00 CHE: Straumann, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Adidas, Q3-Zahlen (10.00 h Telefon-Pk) (detailliert) 07:00 DEU: Drägerwerk, Q3-Zahlen (detailliert) 08:00 FIN: Fortum, Q3-Zahlen 08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Pearson Group, Q3-Umsatz 08:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen 08:30 FIN: UPM Kymmene, Q3-Zahlen 11:00 USA: American Tower, Q3-Zahlen 11:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen 12:00 USA: McDonald's, Q3-Zahlen 12:15 USA: PayPal, Q3-Zahlen 17:45 FRA: Saint-Gobain, Q3-Umsatz 18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen 21:05 USA: Stryker, Q3-Zahlen 21:05 USA: Alphabet, Q3-Zahlen 21:05 USA: Visa, Q4-Zahlen 21:05 USA: Mondelez, Q3-Zahlen 21:15 USA: AMD, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Givaudan, Kaffee & Kuchen Investor Meeting, Zürich USA: Royal Caribbean Cruises, Q3-Zahlen USA: First Solar, Q3-Zahlen USA: JetBlue, Q3-Zahlen USA: Snap Inc., Q3-Zahlen USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen USA: Electronic Arts, Inc, Q2-Zahlen USA: Corning, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 9/24 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 9/24 00:50 JPN: Industrieproduktion 9/24 (vorläufig) 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 9/24 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 9/24 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 11/24 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 9/24 12:00 IRL: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung) 13:30 USA: Lagerbestände Großhandel 9/24 (vorläufig) 14:00 USA: FHFA Hausreisindex 8/24 15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/24 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Die Konsumforschungsinstitute GfK und NIM stellen ihre monatliche Studie zum Konsumklima in Deutschland vor, Nürnberg 14:45 DEU: «Bürgerdialogtour» mit Bundesfinanzminister Christian Lindner, Köln 17:00 DEU: Jahrestagung des Bundesverbandes Öffentlicher Binnenhäfen (BÖB) (öffentlicher Teil), Neuss ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 30. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 05:15 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen 06:00 NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen 06:45 CHE: UBS, Q3-Zahlen (9.00 h Call) 06:55 DEU: Kion, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Sandoz, Q3-Zahlen 07:00 AUT: Raiffeisen International, Q3-Zahlen 07:00 DEU: BASF, Q3-Zahlen (10.00 h Pk, 8.30 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Fuchs, Q3-Zahlen (10.00 h Pk, 12.00 h Analystenkonferenz) 07:00 FRA: Axa, Q3-Umsatz 07:00 FRA: Rexel, Q3-Umsatz 07:00 FRA: Capgemini, Q3-Umsatz 07:00 FRA: Nexans, Q3-Umsatz 07:30 FRA: Schneider Electric, Q3-Umsatz 07:30 DEU: Volkswagen AG, Q3-Zahlen 07:30 NLD: Wolters Kluwer, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Aston Martin, Q3-Zahlen 08:00 GBR: GlaxoSmithKline, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Next, Q3-Umsatz 08:00 CHE: Glencore, Q3-Produktionsbericht 08:00 IRL: Bank of Ireland, Q3-Umsatz 09:00 ESP: Endesa, Q3-Zahlen 11:30 USA: Caterpillar, Q3-Zahlen 11:30 USA: GE Healthcare Technologies, Q3-Zahlen 11:45 USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen 12:00 USA: Kraft Heinz, Q3-Zahlen 12:45 USA: AbbVie, Q3-Zahlen 17:45 FRA: Airbus Group, Q3-Zahlen (19.30 h Analystenkonferenz) 21:00 USA: Ebay, Q3-Zahlen 21:00 USA: Booking, Q3-Zahlen 21:00 USA: Microsoft, Q1-Zahlen 21:00 USA: Amgen, Q3-Zahlen 21:05 USA: Meta, Q3-Zahlen 21:05 USA: Starbucks, Jahreszahlen 21:15 USA: Allstate, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FIN: Outokumpu, Q3-Zahlen ITA: Prada, Q3-Umsatz NOR: Telenor, Q3-Zahlen SWE: SKF, Q3-Zahlen USA: Biogen, Inc., Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:30 FRA: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung) 09:00 CZS: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/24 (vorab) 09:00 AUT: BIP Q3/24 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 10/24 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 10/24 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 10/24 10:00 DEU: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 ITA: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung) 10:30 PRT: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/24 (endgültig) 11:00 EUR: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/24 (vorab) 13:15 USA: ADP Beschäftigung 10/24 13:30 USA: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung) 13:30 USA: Privater Konsum Q3/24 (vorab) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 10/24 (vorab) 15:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 9/24 15:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin 11:00 DEU: Zweite Tarifverhandlung Volkswagen AG und IG Metall, Wolfsburg 18:00 DEU: Weimar Media Group und Deutsche Börse Group veranstalten IPO Night, Frankfurt/M. 13:30 GBR: Britische Finanzministerin Rachel Reeves legt den Haushalt vor, London ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 31. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 02:00 KOR: Samsung Electronics, Q3-Zahlen (detailliert) 06:30 FRA: Societe Generale, Q3-Zahlen 06:55 ESP: BBVA, Q3-Zahlen 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Knorr Bremse, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Vossloh, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Geberit, Q3-Zahlen 07:00 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen 07:00 NLD: ING Groep, Q3-Zahlen 07:00 CHE: DSM-Firmenich, Q3-Umsatz 07:15 CHE: Swisscom, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Aixtron, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Befesa, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Baader Bank, Q3-Zahlen 07:30 AUT: Erste Group Bank, Q3-Zahlen 07:30 AUT: Andritz, Q3-Zahlen 07:30 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen 08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q3-Umsatz 08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q3-Zahlen 08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Smith & Nephew, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Haleon, Q3-Umsatz 08:00 ESP: Repsol, Q3-Zahlen 08:00 SWE: Vattenfall, Q3-Zahlen 10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang September und 3. Quartal 2024 11:00 GBR: Linde, Q3-Zahlen 11:30 USA: Cigna, Q3-Zahlen 11:30 USA: Merck & Co, Q3-Zahlen 11:30 USA: Southern Company, Q3-Zahlen 12:00 USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen 12:00 USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen 13:00 USA: Mastercard, Q3-Zahlen 16:00 CHE: Roche (Roches Virtual Neurology Investor Event) 18:00 NLD/FRA/DEU: Stellantis, Q3-Umsatz 18:00 FRA: Casino Guichard Perrachon, Q3-Umsatz 18:00 USA: Universal Music Group, Q3-Zahlen 21:10 USA: Intel, Q3-Zahlen 21:05 USA: Amazon, Q3-Zahlen 21:30 USA: Apple, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: STMicroelectronics, Q3-Zahlen DNK: Carlsberg, Q3-Umsatz ESP: CaixaBank, Q3-Zahlen ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen USA: Comcast, Q3-Zahlen USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen USA: International Paper, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR JPN: BoJ, Zinsentscheid BGR: Zentralbank, Zinsentscheid 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/24 (vorab) 08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/24 (vorab) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 9/24 09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/24 (vorab) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 9/24 10:00 POL: Verbraucherpreise 10/24 (vorab) 10:30 PRT: Verbraucherpreise 10/24 (vorab) 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 9/24 11:00 ITA: Verbraucherpreise 10/24 (vorab) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/"4 (vorab) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 9/24 13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 9/24 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:45 USA: MNI Chicago PMI 10/24 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Beginn der Messe «Reisen & Caravan 2024», Erfurt 11:30 DEU: Streit um Preiswerbung zwischen Aldi Süd und Verbraucherzentrale BW - Landgericht Düsseldorf setzt Verfahren fort, Düsseldorf ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 1. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen 11:45 USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen 11:30 USA: Exxon Mobil, Q3-Zahlen USA: Kfz-Umsatz 10/24 TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/24 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/24 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 9/24 07:00 NLD: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/24 08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 10/24 09:00 CHE: KOF Beschäftigungsindikator Q4/24 09:30 CZS: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/24 10:00 GRC: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/24 10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/24 (2. Veröffentlichung) 13:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/24 14:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/24 (2. Veröffentlichung) 15:00 USA: Bauinvestitionen 9/24 15:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/24 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Fortsetzung der Messe «Reisen & Caravan 2024», Erfurt ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 4. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 IRL: Ryanair, Q2-Zahlen 11:00 CHE: Clariant (Investor Day) 12:00 DEU: Biontech, Q3-Zahlen 13:00 USA: Marriott International, Q3-Zahlen 22:05 USA: Altice USA, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NLD: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen USA: American International Group, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:30 BFS: Wohnimmobilienpreisindex Q3/24 09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/24 09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/24 09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/24 (2. Veröffentlichung) 10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 11/24 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 9/24 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 9/24 (endgültig) ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 5. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport Q3-Zahlen, Frankfurt/M. 07:00 DEU: Zalando, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: DHL Group, Q3-Zahlen 07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Schaeffler, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen 09:00 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen 12:00 USA: DuPont de Nemours, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Adecco, Q3-Zahlen DNK: Vestas, Q3-Zahlen GRC: National Bank of Greece, Q3-Zahlen ITA: Ferrari, Q3-Zahlen NLD: Redcare Pharmacy, Q3-Zahlen USA: Yum! Brands, Q3-Zahlen USA: Cummins, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 10/24 07:45 CHE: Arbeitslosenquote 10/24 08:45 FRA: Industrieproduktion 9/24 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 10/24 10:30 GBR: S&P PMI Dienste 10/24 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Handelsbilanz 9/24 16:00 USA: ISM Services Index 10/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Dritte Tarifverhandlung der IG Metall Mitte für rund 20.000 Beschäftigte in Thüringen, Jena 15:00 DEU: Vorab-Pk anlässlich der Energieminister-Konferenz, Kiel 15:30 DEU: Beginn 28. Automotive Forum Zwickau, Zwickau BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel USA: Präsidentenwahl in den USA ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 6. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 DEU: Evonik, Q3-Zahlen 06:45 DEU: Evotec, Q3-Zahlen und Capital Markets Day 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q4-Zahlen (10.15 h Call) 07:00 DEU: Commerzbank Q3-Zahlen, Frankfurt/M. 07:00 DEU: Vonovia, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Teamviewer AG, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Fresenius, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Barry Callebaut, Jahreszahlen 07:00 FRA: Credit Agricole, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Henkel, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Hensoldt AG, Q3-Zahlen 07:30 DEU: BMW Q3-Zahlen, München 07:30 DEU: Gea Group, Q3-Zahlen (detailliert) 07:30 BEL: Solvay, Q3-Zahlen 07:30 DNK: Novo Nordisk, Q3-Zahlen 07:30 ITA: UniCredit, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Puma, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Marks & Spencer, Q3-Zahlen 08:00 SWE: Securitas AB, Q3-Zahlen 22:05 NLD: Qiagen, Q3-Zahlen 22:30 USA: Coty, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GBR: ARM Holding, Q2-Zahlen ITA: Enel, Q3-Zahlen NLD: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen PRT: EDP Renovaveis, Q3-Zahlen USA: Gilead Sciences, Q3-Zahlen USA: Qualcomm, Q4-Zahlen USA: Lyft, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 10/24 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 9/24 08:30 HUN: Industrieproduktion 9/24 09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 10/24 09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 10/24 09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 10/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 10/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 10/24 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P PMI Dienste 10/24 (2. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE DEU: Beginn Energieminister-Konferenz, Brunsbüttel DEU: 3. Lausitzforum 2038 im Kulturhaus der BASF Schwarzheide mit Ausblick auf den Strukturwandel in der Region, Schwarzheide 09:00 DEU: Fortsetzung Automobilkongress «Automotive Forum Zwickau», Zwickau 09:00 DEU: Pressereise der Europäischen Kommission «EU-Förderung in Sachsen - Erfolgreiche Projekte für den Strukturwandel», Leipzig 10:00 DEU: Feierliche Eröffnung neue Deutschland-Zentrale Lebensmittelkonzern Nestlé, Frankfurt/M. 09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zu Corona-Beihilfen für die rumänische Fluglinie Tarom, Luxemburg 09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zum SSA-Anleihenkartell, Luxemburg 12:45 DEU: Diskussion Hertie School zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der EU und ihres Binnenmarktes mit CDU-Vorsitzenden und Kanzlerkandidat, Friedrich Merz, und dem ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Enrico Letta ----------------------------------------------------------------------------------------

