GNW-Adhoc: Saudischer Chirurg für die erste vollständig robotergestützte Herztransplantation der Welt ausgezeichnet

^RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal

Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) hebt sich weiterhin durch die Bereitstellung innovativer spezialisierter Gesundheitsdienstleistungen ab, insbesondere durch sein robotergestütztes Herzchirurgieprogramm, das seit seiner Einrichtung im Jahr 2019 einen rasanten Erfolg verzeichnet. Im ersten Jahr wurden im Rahmen des Programms 105 robotergestützte Herzoperationen durchgeführt, wobei die Zahl auf 400 anstieg und in der Durchführung der weltweit ersten vollständig robotergestützten Herztransplantation gipfelte - eine Pionierleistung, die nicht nur die Stellung Saudi-Arabiens im Gesundheitswesen stärkt, sondern auch die Fähigkeit des KFSHRC unterstreicht, medizinische Verfahren zu innovieren, die die Behandlungsergebnisse und die Erfahrungen der Patienten verbessern. Als Platin-Sponsor der Global Health Exhibition präsentiert das KFSHRC die transformative Wirkung seines Programms für robotergestützte Herzchirurgie, das die neuesten Technologien einsetzt und sich als einzigartiges Angebot im Nahen Osten auszeichnet. Weltweit gehört es zu den fünf führenden Programmen für komplexe robotergestützte Operationen an mehreren Herzklappen. Am Eröffnungstag der Global Health Exhibition ehrte die Behörde für Forschung, Entwicklung und Innovation in Anwesenheit führender Wissenschaftler und Vordenker im Gesundheitsbereich Professor Feras Khaliel, Leiter der Herzchirurgie und Direktor des Programms für Robotik und minimalinvasive Chirurgie am KFSHRC, mit dem Health Research Excellence: Applied Innovation Award in Anerkennung seiner außergewöhnlichen Beiträge zur Förderung der Forschung, des Wissens und der Innovation im Gesundheitswesen. Die Auszeichnung erinnert auch an den erfolgreichen Abschluss der weltweit ersten robotergestützten Herztransplantation bei einem 16-jährigen Patienten, der an Herzversagen im Endstadium (Klasse IV) litt. Diese Errungenschaft stellt einen Wendepunkt in der Herztransplantationschirurgie dar, mit einem medizinischen Ansatz, der sich auf minimale chirurgische Eingriffe stützt, wodurch die Schmerzen reduziert, die Genesungszeit verkürzt und die Risiken von Komplikationen minimiert werden. Das Programm für robotergestützte Herzchirurgie des KFSHRC hat innovative kardiologische Verfahren wie robotergestützte Mehrklappenoperationen und robotergestützten Aortenklappenersatz eingeführt. Darüber hinaus hat das Unternehmen Spitzentechnologien für mechanische Kreislaufunterstützungssysteme (Mechanical Circulatory Support, MCS) integriert, einschließlich ventrikulärer Unterstützungssysteme (Ventricular Assist Devices, VADs), die das Herz beim Pumpen von Blut unterstützen. Diese Geräte dienen entweder als Überbrückung bis zur Herztransplantation oder als Dauerlösung für Patienten, die für eine Transplantation nicht in Frage kommen. Dies hat zu deutlich verbesserten Patientenergebnissen geführt, mit Überlebensraten von bis zu 98 %, um 30 % verkürzten Genesungszeiten und einer Reduzierung von Bluttransfusionen, mechanischer Beatmung und Krankenhausaufenthalt um über 50 % bei gleichzeitiger Kostensenkung um 40 % im Vergleich zu herkömmlichen Methoden. Das Programm ist bekannt für die Durchführung von Roboteroperationen an einer breiten Altersspanne von Patienten, von 14 bis 78 Jahren, und für seine Fähigkeit, komplexe, risikoreiche Fälle zu behandeln, einschließlich Patienten mit schwerer Adipositas und solche, die wiederholt operiert werden müssen. Das Programm zeichnet sich insbesondere durch die Durchführung von robotergestützten Operationen bei Herzpatienten aus, die sich bereits drei früheren Operationen unterzogen haben - eine Leistung, mit der das KFSHRC seine Kollegen in amerikanischen Krankenhäusern übertroffen hat. Das KFSHRC wurde zum zweiten Mal in Folge als bestes akademisches Medizinzentrum im Nahen Osten und in Afrika und auf Platz 20 unter den 250 besten akademischen Medizinzentren weltweit eingestuft und im Ranking von Brand Finance 2024 als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten anerkannt. Außerdem wurde es im selben Jahr als eines der 250 besten Krankenhäuser der Welt aufgeführt und vom Newsweek Magazine in die Liste der ?World's Best Smart Hospitals" für 2025 aufgenommen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.kfshrc.edu.sa (http://www.kfshrc.edu.sa) oder von unserem Medienteam unter mediacoverage@kfshrc.edu.sa (mailto:mediacoverage@kfshrc.edu.sa) Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/45b07798- 6f6d-4153-9743-2450c981a010 °