Großbritannien: Unternehmensstimmung trübt sich unerwartet deutlich ein

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen in Großbritannien hat sich im Oktober unerwartet deutlich eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,9 Punkte auf 51,7 Punkte, wie S&P am Donnerstag in London laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 52,5 Punkten gerechnet.

Der Indikator signalisiert damit ein schwächeres Wirtschaftswachstum. Er liegt aber immer noch über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

Der Indexwert für den Bereich Dienstleistungen sank um 0,6 Punkte auf 51,8 Punkt. Der Industrieindikator fiel um 1,2 Punkte auf 50,3 Punkte.

Chris Williamson, Chefvolkswirt von S&P Global Market Intelligence, erklärte den Rückgang mit politischen Gründen. Er verwies auf die "düstere Rhetorik" der Regierung mit Blick auf den Haushalt. Zudem sorgen die Kriege in der Ukraine und dem Nahen Osten für Verunsicherung. Dies gelte auch für die bevorstehenden Wahlen in den USA./jsl/jkr/jha/