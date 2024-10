Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Habecks Deutschlandfonds

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zu Habecks Deutschlandfonds:

"Der grüne Vizekanzler produziert wieder einmal nur Wunschdenken. Dass bei seiner Ankündigung, das Lieferkettengesetz auszusetzen, nichts herausgekommen ist - geschenkt. Sein aktueller Plan einer Investitionsprämie in Höhe von zehn Prozent für alle Unternehmen, also auch für Handwerksbetriebe sowie kleine und mittelständische Betriebe, ist zwar wunderbar anzusehen. Doch der Plan ist politisch nicht durchsetzbar. Wenn das Argument ist, dass solche Vorschläge ohnehin nur für den anstehenden Wahlkampf gebraucht würden, dann sollte Habeck es gleich ganz lassen. Die Wirtschaft steckt in der Rezession, der Jobabbau ist im vollen Gang, da braucht es ernsthafte Politik."/yyzz/DP/men