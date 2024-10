dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursverluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Der Dax steht vor einer schwachen Woche. Der deutsche Leitindex dürfte am Freitag an die Verluste der vergangen Tage anknüpfen, die nur am Vortag von leichten Gewinnen unterbrochen wurde. Der Broker IG berechnete den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent tiefer auf 19.365 Punkte. Sein Wochenminus würde sich damit auf etwa 1,5 Prozent ausweiten. In New York war der Handel am Vorabend mit einem gemischten Ergebnis zu Ende gegangen. Laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann ist die "große Dynamik am europäischen Aktienmarkt erst einmal raus". Beunruhigt zeigt sich der Experte davon aber nicht, denn der Grundoptimismus der Anleger bleibe erhalten. Dies untermauerten nach wie vor relativ niedrige Absicherungsaktivitäten, die er an Futures oder am Optionsmarkt beobachtet. Altmann sieht darin durchaus etwas Überraschendes nach dem guten Lauf des Dax, der in diesem Jahr 16 Prozent gewonnen hat. Zudem stehe mit den US-Präsidentschaftswahlen noch ein absolutes Großereignis vor der Tür.

USA: - DOW GIBT WEITER NACH - Nach den deutlichen Verlusten am Vortag haben sich die US-Technologiewerte wieder ein Stück weit erholt. Für Auftrieb sorgten am Donnerstag die starken Quartalszahlen des Elektroautoherstellers Tesla . Die Anleger nahmen zudem erleichtert zur Kenntnis, dass die Renditen am Anleihenmarkt nach ihrer jüngsten Rally wieder fielen. Der überwiegend mit Standardwerten bestückte Wall-Street-Index Dow Jones Industrial gab gleichwohl etwas weiter nach. Der Dow fiel um 0,33 Prozent auf 42.374,36 Punkte. Insgesamt ließ die Unsicherheit rund um die Wahlen in knapp zwei Wochen die Anleger weiter vorsichtig agieren.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch zum Wochenausklang unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte am Freitag kurz vor dem Handelsende rund 0,9 Prozent ein. Die Zurückhaltung vor wichtigen Wahlen in Japan und den USA bleibt spürbar. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten legte zuletzt hingegen um 1,1 Prozent zu und in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong ging es für den Hang Seng ebenfalls um rund 1,1 Prozent nach oben.

DAX 19443,00 0,34% XDAX 19440,91 0,58% EuroSTOXX 50 4935,45 0,26% Stoxx50 4438,21 0,06% DJIA 42374,36 -0,33% S&P 500 5809,86 0,21% NASDAQ 100 20232,87 0,83%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 133,44 0,16%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0822 -0,06% USD/Yen 151,69 -0,09% Euro/Yen 164,16 -0,14%

ROHÖL:

Brent 74,49 0,11 USD WTI 70,28 0,09 USD

/jha/