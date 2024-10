Entgleister Zug sorgt für Ausfälle und Verspätungen im Rhein-Main-Gebiet

HANAU (dpa-AFX) - Ein entgleister Zug im Hanauer Hauptbahnhof hat am Morgen für zahlreiche Verspätungen und Ausfälle im Rhein-Main-Gebiet gesorgt. "Es ist richtig, dass heute in den frühen Morgenstunden bei einer Rangierfahrt in Hanau ein leerer Zug teilweise aus den Schienen geraten ist", erklärte eine Bahnsprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Infolgedessen hätten Züge auf der Strecke zwischen Frankfurt und Hanau nicht vollumfänglich fahren können und wurden umgeleitet.

Seit etwa 9.00 Uhr habe sich der Verkehr allerdings wieder normalisiert, es komme dennoch weiterhin zu Einschränkungen: Die Regionalzüge von Friedberg nach Hanau enden in Hanau-Nord. Der Fernverkehr von Frankfurt in Richtung Fulda wird umgeleitet und ist dadurch nach Angaben der Bahn etwa 20 Minuten länger unterwegs. Zu den Hintergründen des Unfalls machte die Bahn bisher keine Angaben, diese würden derzeit untersucht. Zuvor berichtete der Hessische Rundfunk (hr)./lfo/DP/mis