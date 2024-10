EQS-News: Erfolgreicher Abschluss des Superbridge Summit 2024 zur Förderung von Handels- und Investitionspartnerschaften im Globalen Süden

EQS-News: SuperBridge Summit Dubai / Schlagwort(e): Konferenz

Erfolgreicher Abschluss des Superbridge Summit 2024 zur Förderung von Handels- und Investitionspartnerschaften im Globalen Süden



Der vom Dubai World Trade Centre (DWTC) und dem SuperBridge Council organisierte SuperBridge Summit 2024 (https://SuperBridgeDubai.com) wurde erfolgreich im One&Only One Za'abeel Hotel, Dubai, abgehalten. Zur zweitägigen Veranstaltung, die gleichzeitig mit GITEX Global stattfand, kamen über 700 C-Level-Führungskräfte und 60 renommierte Redner aus schnell wachsenden Wirtschaftsregionen im Globalen Süden zusammen. Der SuperBridge Summit 2024 festigte damit seine Position als globale Plattform für Innovation, Zusammenarbeit und Gemeinschaftsbildung.

Während der Veranstaltung hielt H.E. Omar Sultan Al Olama, Staatsminister für künstliche Intelligenz, Digitale Wirtschaft und Remote Work-Anwendungen der VAE, eine programmatische Rede. Er gab den Zuhörern einen Einblick in die zunehmend wichtigere Rolle von fortschrittlichen Technologien und KI-Innovationen und ermutigte die Teilnehmer, ein kritisches Verständnis für den künftigen Wachstumskurs ihrer Gemeinschaft zu entwickeln.

Zu dieser dynamischen Veranstaltung wurden die Führungskräfte der nächsten Generation aus dem Nahen Osten, Afrika und Südasien eingeladen. Es wurden wichtige Möglichkeiten zur Zusammenarbeit bei der Nachhaltigkeit und in den Tech-, Bank- Einzelhandels- und Gesundheitsbranchen erörtert. Bei den Diskussionen wurden auch Innovationen angesprochen, die von Vorreitern wie Insilico, einem führenden Biotech-Unternehmen in den VAE, der renommierten nigerianischen Fintech-Gesellschaft Flutterwave und der singapurischen MVGX Group, einem Technologieführer auf dem Gebiet der Dekarbonisierung, eingeführt werden. Außerdem wurde auf dem Gipfel auf den Anstieg der grenzüberschreitenden Investitionen im Globalen Süden hingewiesen. Dies zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, stabile wirtschaftliche Partnerschaften zwischen den Organisationen in dieser Region zu fördern.

Bei den Sitzungen wurden nicht nur topaktuelle Ideen vorgestellt, sondern auch die entscheidende Rolle einer globalen Perspektive bei der Förderung von Innovationen unterstrichen. Davon zeugt auch die Partnerschaft des Superbridge Summit mit Dubai Chambers, dem weltweit operierenden führenden Reiseanbieter Trip.com, dem Edtech-Unternehmen Laix, dem Innovations- und Forschungscenter NICE sowie den führenden Blockchain-Unternehmen MVGX und METACOMP.

Trixie LohMirmand, Executive Vice President des Dubai World Trade Centre, erklärte dazu: „Die VAE erweist sich als globales Epizentrum für Innovationen. Business Events wie der SuperBridge Summit beschleunigen dieses Wachstum weiter und bekräftigen das anhaltende Engagement von GITEX zur Förderung der Zusammenarbeit sowie zum Aufbau einer erfolgreichen Zukunft für die kommenden Generationen. Die Veranstaltung konnte eine beeindruckende Teilnehmerliste mit hochrangigen ‚Changemakern’, Vordenkern und C-Level-Führungskräften aus unterschiedlichen Branchen vorweisen, die ihre wertvollen Einsichten zu entscheidenden Themen vermittelten. Wir danken den Teilnehmern des Gipfels sehr für ihre Unterstützung und sind zuversichtlich, dass diese Veranstaltung positive Veränderungen in verschiedenen Sektoren anstoßen wird.”

Khalid Al Jarwan, Vice President of Operations und amtierender Vice President of Digital and Commercial Sectors bei Dubai Chambers, gab folgenden Kommentar ab: „Der SuperBridge Summit passt hervorragend zur Zielsetzung von Dubai Chambers, eine globale Plattform für Zusammenarbeit zu schaffen. Veranstaltungen dieser Art spielen eine wichtige Rolle, um Kontakte zwischen maßgeblichen Akteuren zu knüpfen, erfolgreiche Partnerschaften zu unterstützen und Innovationen zu fördern. Wir setzen uns auch weiterhin dafür ein, Unternehmen und Investoren aus der ganzen Welt dabei zu helfen, die strategischen Vorteile von Dubai zu nutzen, um Wirtschaftswachstum zu fördern und zu einer nachhaltigeren und erfolgreicheren Zukunft für alle beizutragen.”

Als globale Innovationsplattform bot der Gipfel wertvolle Beiträge, die es den Teilnehmern ermöglichten, neue Einsichten und eine neue inhaltliche Ausrichtung zu gewinnen und sie so dazu zu inspirieren, an der ganzheitlichen Entwicklung der Weltwirtschaft mitzuwirken.

