IRW-News: BluSky Carbon Inc.: BluSky Carbon unterzeichnet Dienstleistungsrahmenvereinbarung mit Scotia BioChar

IRW-PRESS: BluSky Carbon Inc.: BluSky Carbon unterzeichnet Dienstleistungsrahmenvereinbarung mit Scotia BioChar

Die Vereinbarung ebnet den Weg für den Einsatz von Biokohle-Pyrolyse-Geräten in Ostkanada

OLD SAYBROOK, CT/VANCOUVER, BC / 25. Oktober 2024 / IRW-Press / BluSky Carbon Inc. (CSE: BSKY) (OTCQB: BSKCF) (FWB: QE4 /WKN A401NM) (BluSky oder das Unternehmen), ein innovatives Startup-Unternehmen im Bereich der Umwelttechnologien für die Kohlendioxid-Abscheidung, freut sich bekannt zu geben, dass es mit Scotia BioChar Inc. (Scotia) eine Rahmenvereinbarung über Dienstleistungen (Vereinbarung) abgeschlossen hat, welchem zufolge Scotia von Zeit zu Zeit Leistungsbeschreibungen (SOW, Statement of Work) für die Bereitstellung von Produktionsausrüstung und/oder professionellen Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Produktion von Biokohle ausgeben kann.

Scotia BioChar hat seinen Hauptsitz in Bedford, Nova Scotia, Kanada, und will ein Produzent hochwertiger Biokohle aus Holzabfällen in Zentral-Nova Scotia werden. Es stehen mehrere regionale Biomassequellen zur Verfügung, darunter die rund 20 Millionen Tonnen Bäume, die während des Hurrikans Fiona (2022) umgestürzt sind.

Die Vereinbarung hat eine anfängliche Laufzeit von einem (1) Jahr, in dem Scotia die Möglichkeit hat, SOW auszustellen, wobei jede SOW die Art der von Scotia vom Unternehmen angeforderten Arbeit/Dienstleistung und die voraussichtliche Vergütung dafür angibt. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung ist Scotia verpflichtet, ausschließlich mit dem Unternehmen in Bezug auf die Bereitstellung von Ausrüstung und Dienstleistungen, wie in der Vereinbarung vorgesehen, zu verhandeln, und das Unternehmen hat die Möglichkeit, bestimmte Leistungsbeschreibungen anzunehmen oder zu abzulehnen.

Durch den Einsatz der Pyrolysetechnologie und der von BluSky im Rahmen der Vereinbarung zu erbringenden Dienstleistungen beabsichtigt Scotia, Biokohle für Anwendungen wie Rekultivierung ehemaliger Minen, Sanierung chemisch kontaminierter Standorte, landwirtschaftliche Nutzpflanzen und Nutztiere, Asphalt und Beton sowie Abwasser- und Wasseraufbereitung zu erzeugen.

Scotia wird von Liz MacKenzie (Mitbegründerin und President) geleitet, die Projekte vom Konzept bis hin zu umfassenden Geschäfts- und Finanzmodellen erfolgreich ausgebaut hat. Darüber hinaus hat Frau MacKenzie Finanzmittel sowohl aus staatlichen als auch aus privaten Quellen sichern können. Bisher hat sie bis zu 3,6 Millionen $ an Kapitalfinanzierung für die verschiedenen Projekte von Scotia eingeworben. Sie war VP Business Development für Grand River Ironsands, Inc. und Vorstandsmitglied der Halifax Regional Municipality.

Herr Francis MacKenzie, Mitbegründer, Vice President und ein Direktor von Scotia BioChar Inc., ist erfahrener Unternehmer und President mehrerer Industrieprojekte, in die bis dato insgesamt rund 50 Millionen $ (CAD) investiert wurden. Dazu zählen Pure Fonte Ltée, ein privates Unternehmen, das sich auf die kohlenstoffarme Produktion von Gusseisen konzentriert, einem wichtigen Rohstoff, der von Elektrolichtbogenöfen (EAF) in Stahlwerken in Nordamerika benötigt wird, und Labrador Sands Inc., ein Unternehmen, das sich auf seinen Feldspat mit bestätigtem Gehalt, sein Trennverfahren und sein Geschäftsmodell konzentriert, das darauf abzielt, Beton zu stärken und seine CO2-Bilanz zu verringern.

Liz MacKenzie, President von Scotia BioChar Inc., erklärt: Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, mit dem BluSky-Team zusammenzuarbeiten und die industrielle Produktion von Biokohle in Ostkanada voranzutreiben. Dies ist eine große Chance, von der sowohl die regionale Industrie als auch die Umwelt profitieren dürften. Die BluSky-Technologie ist eine hervorragende Lösung für uns und wir können es kaum erwarten, ein Vulcan-System in Nova Scotia einzusetzen.

Will Hessert, CEO von BluSky, erklärt: Das Scotia BioChar-Team arbeitet unermüdlich an der Errichtung einer Biokohle-Produktionsanlage in Nova Scotia. Hierbei hat es unglaublich viel über Produktionstechnologien für Biokohle, Nebenprodukte und vieles andere mehr gelernt. Wir fühlen uns durch das Vertrauen, das BluSky sowohl in unsere Technologie als auch in unser Fachwissen hat, geehrt. Spannende Zeiten und eine großartige Gelegenheit für Nova Scotia.

Über BluSky Carbon Inc. (CSE: BSKY) (OTCQB: BSKCF) (FWB: QE4 /WKN: A401NM)

BluSky ist ein auf erneuerbare Energien spezialisiertes Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kohlenstoff wieder in den Boden zurückzuführen - wo er auch hingehört! Das Unternehmen wandelt organische und industrielle Abfälle in Biokohle, erneuerbare Energie und Karbonatgestein um und entwickelt bzw. verkauft Technologien zur Kohlenstoffsequestrierung. Die vorrangigen Zielsetzungen von BluSky sind (1) der Bau von Geräten zur Kohlendioxid-Abscheidung; (2) der Verkauf von Biokohle, die mit Geräten zur Kohlendioxid-Abscheidung hergestellt wird; und (3) der Verkauf von Emissionszertifikaten, die durch die Herstellung von Bioholzkohle generiert werden. Das Geschäftsmodell des Unternehmens basiert auf der wachsenden Notwendigkeit der Klimaneutralität und dem Streben nach einer Senkung der CO2-Emissionen.

BluSky Carbon notiert in Kanada an der CSE unter dem Handelssymbol BSKY, am OTCQB unter dem Symbol BSKCF und in Frankfurt, Deutschland (FWB) unter der Kennung QE4. BluSkys öffentliche Berichterstattung samt der dazugehörigen Dokumentation kann auf der Profilseite des Unternehmens unter SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingesehen werden. Für weitere Informationen zum Unternehmen besuchen Sie bitte die Webseite https://bluskycarbon.com/, schauen Sie sich unser Video an und melden Sie sich für unseren Newsletter an bzw. folgen Sie uns in den sozialen Medien auf Facebook, X (vormals twitter), Instagram oder LinkedIn.

IM NAMEN DES UNTERNEHMENS

William (Will) Hessert

Chief Executive Officer

BluSky Carbon Inc.

35 Research Parkway,

Old Saybrook, CT, 06475

Tel: (860) 577-2080

Web: https://bluskycarbon.com/

E-Mail: info@bluskycarbon.com

Ansprechpartner für Vertriebskooperationen oder Partnerschaften:

Greg Pakiela, Business Development

greg.pakiela@bluskycarbon.com

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Mitteilung enthält Aussagen und Informationen, die, soweit sie keine historischen Tatsachen sind, zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können, die auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Vorhersagen, Überzeugungen und Annahmen des Managements von BluSky über die Branche, in der das Unternehmen tätig ist, basieren. Die zukunftsgerichteten Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über das Potenzial für die Durchführung von Arbeiten, einschließlich der Bereitstellung von Gerätschaften, Ausrüstungen oder Beratungsleistungen, im Rahmen der Vereinbarung, und die Erwirtschaftung von Umsätzen in diesem Zusammenhang. Zukunftsgerichtete Informationen können auch finanzielle und andere Prognosen sowie Aussagen über künftige Pläne, Strategien, Aussichten, Ziele oder wirtschaftliche Leistungen oder die diesen zugrunde liegenden Annahmen enthalten. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie kann, würde, könnte, wird, wahrscheinlich, außer, antizipieren, glauben, beabsichtigen, planen, prognostizieren, projizieren, schätzen, Ausblick oder deren Verneinung oder anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die sich auf Sachverhalte beziehen, die keine historischen Tatsachen darstellen.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Analysen und Meinungen des Managements, die unter Berücksichtigung seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren getroffen wurden, die das Management zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die zur Entwicklung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen herangezogen wurden, gehören unter anderem: die Ausstellung von Leistungsbeschreibungen durch Scotia im Rahmen der Vereinbarung; die Fähigkeit des Unternehmens, Leistungsbeschreibungen zu erfüllen, einschließlich der Bereitstellung von Gerätschaften, Ausrüstungen oder Beratungsleistungen; die Einhaltung der behördlichen Vorschriften; die allgemeinen geschäftlichen, wirtschaftlichen und politischen Bedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Pläne und Absichten erfolgreich umzusetzen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu angemessenen Bedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten; der Wettbewerb auf dem Markt; die von den Wettbewerbern angebotenen Produkte und Technologien; der Aufbau und die Aufrechterhaltung guter Beziehungen zu Dienstleistern und anderen Dritten; das anhaltende Wachstum der Branche für Kohlendioxid-Abscheidungstechnologie und die positive öffentliche Meinung in Bezug auf die Branche für Kohlendioxid-Abscheidungstechnologie.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Dazu gehören unter anderem die Fähigkeit von Scotia, seine Geschäftspläne umzusetzen; die Fähigkeit des Unternehmens, Leistungsbeschreibungen zu erfüllen und diesen zufolge Gerätschaften, Ausrüstungen oder Beratungsleistungen bereitzustellen; die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens, ein negativer Cashflow, eine Finanzlage und Betriebsergebnisse, die wesentlich von den Erwartungen abweichen, die Erwartung, dass in Zukunft Verluste anfallen und niemals Gewinne erzielt werden, der Bedarf an zusätzlichem Kapital zur Fortführung des Betriebs, die Abhängigkeit von Drittanbietern, der starke Wettbewerb durch Konkurrenten in der Branche der Kohlenstoffabscheidungstechnologie, technologische Veränderungen im Zusammenhang mit der Kohlenstoffabscheidung, die sich negativ auf die Akzeptanz der aktuellen Technologie oder der Produkte des Unternehmens auswirken können, Angebot und Nachfrage im Bereich der Reduzierung von Kohlenstoffemissionen sowie andere Risikofaktoren, die im geänderten Prospekt des Unternehmens vom 11. Juni 2024 beschrieben sind. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Darüber hinaus beziehen sich alle zukunftsgerichteten Informationen nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist dem Management des Unternehmens nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen und die Auswirkungen jedes einzelnen dieser Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens im Voraus zu beurteilen oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Erwartungen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um sie Informationen oder Ereignissen nach dem Datum, an dem sie veröffentlicht wurden, Rechnung zu tragen oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, unter anderem von den Wertpapiergesetzen.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Mitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Mitteilung.

