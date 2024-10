Nordwest Industrie Finance GmbH platziert erfolgreich Nordic Bond im Volumen von EUR 50 Mio.

EQS-Media / 25.10.2024 / 08:10 CET/CEST



Nordwest Industrie Finance GmbH platziert erfolgreich Nordic Bond im Volumen von EUR50 Mio.

Frankfurt am Main, 25. Oktober 2024 – Die Nordwest Industrie Finance GmbH (die „Gesellschaft“ und zusammen mit der Nordwest Industrie Group GmbH (die „NWI Group GmbH“) sowie ihren Tochtergesellschaften die „NWI-Gruppe“) hat im Rahmen einer Privatplatzierung erfolgreich eine norwegischem Recht unterliegende, vorrangig besicherte und variabel verzinsliche Anleihe mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 50 Mio., vierjähriger Laufzeit und einer Stückelung von EUR 1.000 platziert (der „Nordic Bond“). Die Platzierung wurde von Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Lead Manager begleitet.

Die Ausgabe des Nordic Bond durch die Gesellschaft wird voraussichtlich am 6. November 2024 erfolgen. Der Nordic Bond soll in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und innerhalb von sechs Monaten nach Begebung zudem in den Handel am Nordic ABM der Osloer Börse (Oslo Børs) einbezogen werden.

Die Nordic Bond-Emission ist Teil eines Finanzierungspakets, das auch eine syndizierte Kreditfinanzierung umfasst und im Wesentlichen zur Rückzahlung bzw. Refinanzierung verschiedener Finanzverbindlichkeiten der NWI-Gruppe verwendet werden soll, einschließlich einer vorzeitigen Rückzahlung der ausstehenden Schuldverschreibungen 2019/2025 der NWI Group GmbH (ISIN DE000A2TSDK9), wie von der NWI Group GmbH mit Veröffentlichung vom 9. Oktober 2024 für den Fall einer erfolgreichen Platzierung des Nordic Bond durch die Gesellschaft angekündigt. Den Tag der vorzeitigen Rückzahlung der Schuldverschreibungen 2019/2025 wird die NWI Group GmbH nach Maßgabe der Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen 2019/2025 gesondert bekanntmachen.

Investor Relations

Michael Meißner

Telefon: +49 (0) 2261 84453

mmeissner@nwi-group.de

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen die Verbreitung oder Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte, bestimmt. Sie stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Nordwest Industrie Finance GmbH oder der Nordwest Industrie Group GmbH dar.

Die Wertpapiere, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wurden und werden weder nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) noch bei Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert.Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht des Securities Act befreit.

