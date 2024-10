Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Verkehrsprognose

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Verkehrsprognose:

"Wir brauchen in Deutschland eine funktionierende Verkehrsinfrastruktur. Nicht nur mit Blick auf die Bahn und ihr überstrapaziertes Schienennetz, sondern auch angesichts der in die Jahre gekommenen Brücken, Straßen und Autobahnen, heißt das: Vorhandenes muss in Stand gehalten werden und es muss funktionieren. Im besten Fall, verrückte Idee, sollte es sogar auf dem neuesten Stand der Technik sein und dadurch weitere Mobilitätsvorteile ermöglichen. Stichwort: Genug Geld für die Digitalisierung bei der Bahn. Die Rekord-Investitionen in die Bahn in diesem Jahr waren deshalb nicht nur überfällig, sondern sind auch richtig. Aber sie sollten auch langfristig verlässlich sein, und nicht alle Jahre wieder einen Haushalts-Tango tanzen müssen. Ein auf Dauer angelegter Infrastruktur-Fonds wäre hier die Lösung. Ideen dazu liegen auf dem Tisch. Aber bisher ruht der See."