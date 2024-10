TAGESVORSCHAU: Termine am 25. Oktober 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 25. Oktober 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Sika AG, Q3-Zahlen 06:30 CHE: SGS, Q3-Umsatz 06:30 CHE: Holcim, Q3-Umsatz 06:55 DEU: Stratec, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 CHE: BB Biotech, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Signify, Q3-Zahlen 07:00 FRA: Safran, Q3-Umsatz 07:30 FRA: Remy Cointreau, Q2-Umsatz 07:30 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen 07:45 ITA: Eni, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Q3-Zahlen (9.15 h Pk, 8.00 h Analystenkonferenz) 08:00 FIN: Konecranes Oyj, Q3-Zahlen 08:00 NOR: Yara, Q3-Zahlen 08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q3-Zahlen 13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen 17:30 DEU: Porsche AG, Q3-Zahlen (17.30 h Call) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NOR: Schibsted, Q3-Zahlen SCO: Natwest, Q3-Zahlen SWE: Electrolux, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 10/24 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 10/24 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 8/24 (endgültig) 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz 9/24 08:00 DNK: Einzelhandelsumsatz 9/24 08:00 SWE: Erzeugerpreise 9/24 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 10/24 09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q3/24 09:00 ESP: Erzeugerpreise 9/24 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 10/24 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 10/24 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 10/24 10:00 EUR: Geldmenge M3 9/24 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 9/24 (vorläufig) 15:00 BEL: Geschäftsklima 10/24 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/24 (endgültig) SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung und Abschluss Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) unter dem Vorsitz von Sachsen DEU/IND: Deutsch-indische Regierungskonsultationen in Neu Delhi + Pressebegegnung von Scholz und dem indischen Regierungschef Narendra Modi ohne Fragen geplant + 07.30 Reden Scholz/Modi auf der Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft + 12.00 Habeck nimmt Teil an einem Panel «Future AI - Startup Pitch» USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank, Washington + 14.45 Gemeinsame Pressekonferenz mit Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Bundesbankchef Joachim Nagel

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi