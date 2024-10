US-Anleihen: Wenig verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben sich am Freitag wenig verändert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,03 Prozent auf 111,52 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere lag bei 4,21 Prozent.

Die in den USA veröffentlichten Konjunkturdaten gaben dem Markt kaum Impulse. So sind die Auftragseingänge für langlebige Güter im September erneut gefallen. Ohne Transportgüter wie Flugzeuge stiegen die Aufträge im September hingegen. "Insofern sind die Signale für die Industrieperspektiven gemischt", heiß es in einem Kommentar der Landesbank Hessen-Thüringen (Helba).

Das Konsumklima der Universität von Michigan hat sich unterdesssen laut einer zweiten Schätzung im Oktober etwas verbessert. Zunächst war ein leichter Rückgang ermittelt worden./jsl/nas