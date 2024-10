Britischer Premier: Der Iran sollte nicht reagieren

LONDON/PARIS (dpa-AFX) - Großbritanniens Premierminister Keir Starmer fordert den Iran auf, nach dem jüngsten israelischen Vergeltungsschlag auf weitere Angriffe zu verzichten. Israel habe das Recht, sich gegen iranische Aggression zu verteidigen, und gleichzeitig müsse eine weitere Eskalation in der Region vermieden werden, sagte Starmer. Alle Seiten müssten Zurückhaltung zeigen.

"Iran sollte nicht reagieren", sagte Starmer bei einem Besuch in Samoa. "Wir werden weiterhin mit Alliierten daran arbeiten, die Situation in der Region zu deeskalieren." Israel hatte zuvor seinen seit Wochen erwarteten Vergeltungsschlag gegen den Iran ausgeführt.

Auch Frankreich mahnte nach den nächtlichen Angriffen Zurückhaltung an. "Frankreich ruft die Parteien inständig dazu auf, von jeder Eskalation und Handlung, die die in der Region herrschende extreme Anspannung verschlimmern könnte, abzusehen", hieß es in einer Mitteilung des Außenministeriums in Paris./kil/DP/zb