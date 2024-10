ROUNDUP: Sprengung von Hisbollah-Waffen löst Erdbebenwarnung in Israel aus

TEL AVIV (dpa-AFX) - Die kontrollierte Sprengung eines unterirdischen Munitionslagers der Hisbollah-Miliz durch israelische Truppen im Süden des Libanons hat nach Medienberichten eine Erdbebenwarnung in weiten Teilen des israelischen Nordens ausgelöst.

Das geologische Institut in Israel bestätigte nach einem Bericht der Nachrichtenseite ynet, die mächtige Explosion habe fehlerhafte Warnmitteilungen des israelischen Zivilschutzes verursacht. "Das Warnsystem hat die Explosion als Erdbeben identifiziert", teilte das Institut demnach mit.

Israelische Medien berichteten, die akute Erdbebenwarnung habe zahlreiche Einwohner des israelischen Nordens erschreckt, wo es seit Monaten immer wieder Raketenalarm wegen Hisbollah-Angriffen gibt.

Ähnliche Berichte gab es von noch verbliebenen Bewohnern in libanesischen Orten nahe der israelischen Grenze. Eine Bewohnerin in Mardsch Uyun schilderte der Deutschen Presse-Agentur: "Unsere Betten haben sich bewegt, die Lampen sind hin und her gewackelt. Die Geräusche waren furchteinflößend."/le/DP/zb