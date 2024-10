Syrische Berichte: israelische Angriffe auf Militärstandorte

BEIRUT/DAMASKUS (dpa-AFX) - Nach syrischen Medienberichten hat es in der Nacht auch in Syrien israelische Angriffe auf mehrere militärische Standorte im Süden und Zentrum des Landes gegeben. Gegen 2.00 Uhr morgens (Ortszeit) seien von den Golanhöhen aus Raketensalven abgefeuert worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf eine syrische Militärquelle. Die syrische Luftverteidigung habe als Reaktion ebenfalls Raketen abgefeuert, hieß es. Israel hatte in der Nacht seinen seit Wochen erwarteten Vergeltungsschlag auf den Iran gestartet./czy/DP/zb