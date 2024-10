Messe für Ostprodukte gut besucht

BERLIN (dpa-AFX) - Süßwaren aus Sachsen-Anhalt, Handwerkskunst aus Thüringen und ein bisschen DDR-Nostalgie - die Verkaufsmesse Ostpro in Berlin scheint bei Besuchern gut anzukommen. Das Interesse sei riesengroß, sagte eine Sprecherin. Bereits vor der Öffnungszeit hätten sich am Freitag und Samstag vor dem Eingang Schlangen gebildet. Am Sonntag ist die Messe noch bis 17.00 Uhr geöffnet.

Die Messe wird seit 1991 veranstaltet und findet an diesem Wochenende auf der Trabrennbahn in Karlshorst statt. 60 Aussteller präsentieren nach Angaben der Sprecherin ihre Produkte. Die Annaberger Backwaren mit ihren Weihnachtsstollen und die Hersteller der Salzwedeler Baumkuchen hätten schon Ware nachfordern müssen, hieß es.

Neben Lebensmitteln werden auch Strickwaren, Strümpfe, Schmuck oder Holzwaren aus den jeweiligen Bundesländern angeboten. Am Samstag seien viele Familien mit Oma, Opa, Kindern und Enkelkindern auf der Messe unterwegs gewesen./bum/DP/he