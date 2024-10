IRW-News: Kobrea Exploration Corp.: Kobrea ernennt Cal Everett von Axemen Resource Capital und Darren Pylot zu strategischen Beratern - Kupferprojekte Western Malargüe Provinz Mendoza, Argentinien

IRW-PRESS: Kobrea Exploration Corp.: Kobrea ernennt Cal Everett von Axemen Resource Capital und Darren Pylot zu strategischen Beratern - Kupferprojekte Western Malargüe Provinz Mendoza, Argentinien

Vancouver, British Columbia, 28. Oktober 2024 / IRW-Press / Kobrea Exploration Corp. (CSE:KBX; FWB:F3I; OTCQB:KBXFF) (Kobrea oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Axemen Resource Capital (Axemen) und Darren Pylot (zusammen mit Axemen, die Berater) als strategische Berater des Unternehmens mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Cal Everett, Vertreter von Axemen, und Darren Pylot werden Kobrea als strategische Finanzberater zur Seite stehen und Kobreas Wachstum als aufstrebendes Kupferexplorations- und -erschließungsunternehmen unterstützen. Die Berater werden dem Unternehmen Zugang zu ihren Kontakten im Finanzwesen verschaffen und das Unternehmen in Bezug auf Kapitalbeschaffung, Kontaktaufbau zu Großunternehmen, neue Projektmöglichkeiten und M&A-Strategie beraten. Beide Berater können Erfolge bei der Zusammenarbeit mit großen Bergbau- und Mineralexplorationsunternehmen und dem Aufbau solcher Konzerne mit einem starken Fokus auf Shareholder Value vorweisen.

Herr Everett ist Geologe mit mehr als 14 Jahren Erfahrung in der über- und untertägigen Exploration, die er bei führenden Bergbauunternehmen sammeln konnte. 1990 wechselte er in den Finanzsektor und war 12 Jahre bei BMO Nesbitt Burns mit Schwerpunkt auf Rohstoffaktien und sieben Jahre bei PI Financial in leitenden Positionen in den Bereichen Resource Institutional Sales und Capital Markets tätig. Herr Everett ist seit 2016 CEO von Liberty Gold Corp. Weiters ist er Chairman von Angel Wing Metals in Mexiko. Er besitzt einen Bachelor of Science in Wirtschaftsgeologie von der University New Brunswick. Im Laufe seiner Karriere hat Cal Everett auf den Rohstoffmärkten mehr als eine Milliarde Dollar für chancenreiche Projekte im Frühstadium aufgebracht, wobei die daraus resultierenden M&A-Transaktionen einen vielfachen Wert dieser Summe hatten.

Cal Everett sagt dazu: Die frühzeitige Identifizierung eines neuen, noch nicht anhand von Bohrungen erprobten Porphyr-Kupfer-Gold-Silber-Molybdän-Distrikts in der argentinischen Provinz Mendoza war der reizvolle Aspekt für Kobrea. Bislang konnten 12 wichtige Porphyrziele mit Potenzial für große Tonnagen ermittelt werden, von denen eines - El Perdido - für Bohrungen aufgeschlossen ist. Der Standort, der Zugang, die Höhenlage und die Unterstützung durch die Provinzregierung sind allesamt günstige Faktoren für die Mineralexploration. Auf dem ersten Ziel können Bohrungen absolviert werden, während die übrigen Ziele mittels Flug- und Bodenmessungen erprobt werden.

Herr Pylot verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Geschäftsführung im Rohstoffsektor. Im Jahr 2006 gründete er Capstone Mining und hatte mehr als 15 Jahre lang die Position des President und CEO inne. Im Jahr 2022 nach dem Zusammenschluss von Capstone Mining und Mantos Copper wurde er zum Executive Chair des Board of Directors von Capstone Copper ernannt. Unter seiner Führung hat sich Capstone seit 2006 von einem Unternehmen mit einem einzelnen Vermögenswert - dem Produktionsbetrieb Cozamin - durch die Übernahmen von Sherwood Copper (Mine Minto und Projekt Kutcho), Far West Mining (Projekt Santo Domingo) und der Mine Pinto Valley (von BHP Billiton Ltd.) sowie Capstones jüngste Fusion mit Mantos Copper (Minen Mantos Blancos und Mantoverde) zu einem führenden Kupferproduktions-, -erschließungs- und -explorationsunternehmen entwickelt.

Es ist mir eine Freude, Kobrea auf seinem Vormarsch in eine neu zugängliche, noch nicht mittels Bohrungen erprobte und unzureichend erkundete Region der argentinischen Provinz Mendoza beratend zur Seite zu stehen, so Darren Pylot. Die kürzlich erworbenen Kupferprojekte Western Malargüe sind Teil eines erstklassigen Kupferreviers mit mehreren großen Porphyrzielen. Ich freue mich darauf, mein Fachwissen einzusetzen, um zur Entwicklung des Unternehmens beizutragen.

Über Kobrea

Kobrea Exploration Corp. ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, dessen Schwerpunkt der Erwerb und die Exploration von Basismetallprojekten ist.

Kobrea besitzt das Recht, eine 100%ige Beteiligung an 7 Projekten mit 733 km2 Gesamtfläche im Südwesten der argentinischen Provinz Mendoza zu erwerben. Die Konzessionsgebiete werden als hoch aussichtsreich für Porphyr-Kupfer- und Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätten erachtet. Bisher wurden mehrere Porphyr-Kupfer-Zielgebiete umrissen, die kilometerlange hydrothermale Alterations-Profile, eine anomale Kupfer±Gold±Molybdän-Geochemie, Quarz-Stockwerk-Erzgänge, örtliche hydrothermale Brekzien und dazitische bis dioritische Porphyr-Intrusionen aus dem Miozän aufweisen.

Kobrea besitzt außerdem eine 100%ige Beteiligung am Kupferprojekt Upland in der kanadischen Provinz British Columbia.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Rory Ritchie, P.Geo., Chief Geologist und Direktor von Kobrea, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft.

Weitere Informationen finden Sie in den Unterlagen des Unternehmens, die Sie unter www.sedarplus.ca einsehen können.

Für das Board of Directors

Per: James Hedalen

James Hedalen

CEO & Direktor

Ansprechpartner

James Hedalen

CEO & Direktor

Mobil: (778) 322-9066

E-Mail: James@kobreaexploration.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen in Bezug auf (i) die erwarteten Beiträge der Herren Everett und Pylot als Berater des Unternehmens; (iii) den Ausbau der argentinischen Kupferprojekte durch das Unternehmen; (iii) die Annahme, dass Faktoren beim unternehmenseigenen Projekt Mendoza die lokale Unterstützung der Mineralexploration widerspiegeln; (iv) die Möglichkeit von Bohrungen auf dem ersten Ziel, während die verbleibenden Ziele im Rahmen von Flug- und Bodenuntersuchungen erkundet werden; (v) die Annahme, dass das Unternehmen den Weg in eine neu zugängliche, nicht anhand Bohrungen erprobte und unzureichend erkundete Region in der Provinz Mendoza weist. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie glauben, projizieren, anstreben, erwarten, antizipieren, schätzen, beabsichtigen, Strategie, Zukunft, Gelegenheit, planen, können, sollten, werden, würden und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Richtigkeit.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77263

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77263&tr=1

