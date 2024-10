Israelisches Kabinett tritt an unbekanntem Ort zusammen

TEL AVIV (dpa-AFX) - Die wöchentliche Kabinettssitzung der israelischen Regierung wird Medienberichten zufolge aus Sicherheitsgründen an einen unbekannten Ort verlegt. Üblicherweise treten die Minister im Büro von Regierungschef Benjamin Netanjahu oder im Hauptquartier der Streitkräfte zusammen.

Mehrere israelische Medien berichteten, zur Verlegung der Sitzung sei es wegen versuchter Angriffe auf Politiker gekommen. Nach Informationen des Portals ynet wurde den Ministern zudem untersagt, ihre Berater zu dem Treffen, das an einem unterirdischen Ort stattfinde, mitzubringen. Eine offizielle Stellungnahme von Netanjahus Büro gab es zunächst nicht.

Die Kabinettssitzung an diesem Montag ist die erste nach dem israelischen Angriff auf den Iran in der Nacht zu Samstag. Vor kurzem war Netanjahus Privathaus in Caesarea Ziel eines Drohnenangriffs./czy/DP/zb