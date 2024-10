OTS: goetzpartners / Management-Buy-out bei goetzpartners / Mit neuer ...

Management-Buy-out bei goetzpartners / Mit neuer Struktur und starkem Partner in die Zukunft (FOTO) München (ots) - goetzpartners, eine der führenden Beratungen in den Bereichen Strategie, M&A und Transformation, hat einen wichtigen Schritt vom gründer- zum partnergeführten Unternehmen getan. Im Rahmen eines Management-Buy-outs (MBO) wird das Leitungsteam gemeinsam mit dem führenden paneuropäischen Spezialinvestor Finanzierer Kartesia das Beratungsgeschäft übernehmen. Das entsprechende Signing ist erfolgt. Das künftige Leadership-Team bilden auf Management-Consulting-Seite Axel Meythaler, Dr. Gerrit Schütte und Dr. Christian Wältermann sowie auf Corporate-Finance-Seite Christian Muthler und Gerwin Weidl. Der MBO umfasst die beiden Geschäftsbereiche mit einer stärkeren Fokussierung auf europäische Kernmärkte. Mit der Übernahme unterstreicht das Team sein großes Vertrauen in die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. "Unser Ziel ist klar: Wir werden auch in Zukunft Management-Consulting- und Corporate-Finance-Beratung aus einer Hand anbieten. Diese Kombination hat sich für Klienten, gerade in anspruchsvollen Situationen, als äußerst wertvoll erwiesen. Gleiches gilt für das Team: unser integrierter Ansatz bildet Beraterpersönlichkeiten heraus, mit denen wir uns im Markt abheben," so Axel Meythaler, Managing Director und Sprecher der künftigen Geschäftsführung. "Mit Kartesia als finanzkräftigem Partner werden wir die Flexibilität und die Möglichkeit haben, die Idee von goetzpartners als unternehmerische Beratung fortzuführen und systematisch weiterzuentwickeln," betont Christian Muthler, Managing Director. Tomás Neuhaus, Partner & Head of Value Enhancement bei Kartesia, ergänzt: "Wir freuen uns, das Management-Team bei ihrem MBO und dem Ausbau der Unternehmens-Positionierung im europäischen Beratungsmarkt zu unterstützen. Die spezialisierte und flexible Kapitallösung von Kartesia gepaart mit dem unternehmerischen Know-how der Führungsspitze wird es dem Unternehmen ermöglichen, sich als pan-europäisches Powerhouse in seinen Kerndisziplinen Strategie & Transformation, Commercial Due Diligence und Corporate Finance zu etablieren. Wir sehen der engen Zusammenarbeit mit dem Team in dieser nächsten Entwicklungsphase mit Freude entgegen." goetzpartners wird seine Positionierung entlang wichtiger Schlüsselindustrien in den Bereichen Strategie, M&A und Transformation konsequent weiter ausbauen. Dazu gehört auch die klare Ausrichtung auf den europäischen Markt. Über goetzpartners: Beratung für Strategie, M&A und Transformation goetzpartners wurde im Jahr 1991 gegründet und steht für die unabhängige Beratung entlang der Kernfragen unternehmerischen Handelns: Strategie, M&A und Transformation. Mit 150 Beraterinnen und Beratern unterstützen wir Führungskräfte in wesentlichen Schlüsselindustrien. Dank unseres umfangreichen Know-hows in grenzüberschreitenden Mergers und Acquisitions sowie Management Consulting vertrauen unsere Kunden darauf, dass wir ihnen mit tiefgehenden Einblicken, Transaktionsexpertise und Wertschöpfung zur Seite stehen. goetzpartners hat seinen Hauptsitz in Deutschland. Über Kartesia: Kartesia ist ein unabhängiger, privater, pan-europäischer Anbieter von spezialisierten Finanzierungslösungen, der sich darauf konzentriert, führenden mittelständischen Unternehmen aus einer Vielzahl von Branchen maßgeschneiderte Kapitallösungen über die gesamte Kapitalstruktur hinweg anzubieten, um ihr Wachstumstempo zu beschleunigen. Kartesia beschäftigt einem Team von mehr als 110 erfahrenen Investment- und Operations-Experten, welche unter Anleitung der drei Gründungspartner ein Gesamtvermögen von über 7,5 Mrd. Euro verwalten. Das Unternehmen hat Büros in Amsterdam, Brüssel, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, München und Paris. Für weitere Informationen besuchen Sie: https://www.kartesia.com . Pressekontakt: Pressekontakt goetzpartners Ines Bieger, Director Marketing & PR goetzpartners Prinzregentenstraße 56 80538 München M + 49 - 151 - 17 14 11 04 E-Mail: mailto:ines.bieger@goetzpartners.com Pressekontakt Kartesia Finlay Donaldson. Associate Partner H/Advisors Maitland M +44 (0) 7341 788 066 Email: mailto:kartesia-maitland@h-advisors.global Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/76147/5896900 OTS: goetzpartners