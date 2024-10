OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank: Finanzierung für ...

KfW IPEX-Bank: Finanzierung für Leuchtturm-Windparkprojekt "Enerjisa YEKA-2" in der Türkei Frankfurt am Main (ots) - - Neun Windparks in drei Regionen - Umfangreiche Zulieferungen aus Deutschland Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich federführend an einem weiteren großen Projekt der Energiewende in Europa. Es umfasst Lieferung, Installation, Inbetriebnahme und Betrieb des Onshore-Windparkprojekts "Enerjisa YEKA-2", das sich mit einer Gesamtkapazität von 750 MW und insgesamt neun Windparks geographisch über die Regionen Aydin, Balikesir und Canakkale verteilt. Lieferant und Installateur der 180 Windturbinen ist der renommierte deutsche Hersteller Enercon. Die Fertigstellung der Windparks ist für Anfang 2026 geplant. Die Finanzierung für das türkische Energieerzeugungsunternehmen Enerjisa Enerji Üretim wird von einem Konsortium von insgesamt sieben internationalen kommerziellen Banken und Entwicklungsinstitutionen bereitgestellt und umfasst mehrere Tranchen von insgesamt gut 1 Mrd. USD. Darunter befindet sich ein Bestellerkredit von rund 400 Mio. USD, der über die deutsche Exportkreditversicherung Euler Hermes mit einer Deckung des Bundes versehen ist. Die KfW IPEX-Bank agiert als ECA-Coordinator und ECA-Agent dieser Tranche, als Commercial Facility Agent unter der kommerziellen Tranche und Intercreditor Agent unter den insgesamt vier Tranchen. Ihre Beteiligung an der Gesamtfinanzierung beläuft sich auf insgesamt rund 125 Mio. USD. Große Teile der Finanzierung sind als "Green Loan" strukturiert. "Wir sind stolz, bei diesem wegweisenden Leuchtturmprojekt für den wachsenden Markt der Erneuerbaren Energien in der Türkei mitzuwirken und unseren geschätzten langjährigen Kunden Enerjisa Enerji Üretim mit unserer Finanzierung begleiten zu können," so Belgin Rudack, CEO der KfW IPEX-Bank . "Gleichzeitig unterstützen wir damit einen unserer Kernkunden, den deutschen Windturbinenhersteller Enercon, in einem zentralen Wachstumsmarkt. Ein weiteres Mal unterstreichen wir mit unserer Beteiligung unser Engagement, die Energiewende in Europa weiter voranzutreiben." Pressekontakt: Dela Strumpf E-Mail: mailto:dela.strumpf@kfw.de Tel.: +49 69 7431-2984 http://www.kfw-ipex-bank.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/5896291 OTS: KfW IPEX-Bank