EQS-News: GBC AG: Kapitalmarktpartner des „Deutsches Eigenkapitalforum“ 2024

Als langjähriger Capital Markets Partner der Deutschen Börse unterstützt GBC erneut das Deutsche Eigenkapitalforum 2024.

Augsburg/Frankfurt, 29. Oktober 2024



Seit mehr als 20 Jahren trifft sich die internationale Financial Community Ende November in Frankfurt am Main. Auch in diesem Jahr, vom 25. bis 27. November 2024, wird das Deutsche Eigenkapitalforum (EKF) wieder als zentrale Plattform für den Austausch über Kapitalmarkttrends dienen. Hier stehen Aktien- und Anleiheemittenten im Fokus, während wertvolle Netzwerke geknüpft und gestärkt werden. Die GBC AG, als Spezialist für Investment Research sowie die Finanzierung und Kapitalmarktbetreuung mittelständischer Unternehmen, wird erneut als offizieller Unterstützer vor Ort sein. Das Investmenthaus ist seit Jahren Capital Markets Partner der Deutschen Börse, Emissionsexperte der Börse München, Capital Market Coach der Börse Wien und Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf.



„Gerade in gesamtwirtschaftlich schwierigen Zeiten ist ein regelmäßiger direkter Austausch zwischen Unternehmen und Investoren wichtig. Diese Möglichkeit hat die Financial Community kürzlich auch wieder auf der MKK und IIF genutzt. Präsentationen auf Kapitalmarkt- und Investorenkonferenzen sind besonders wichtig für eine erfolgreiche Investorenkommunikation“, sagt GBC-Vorstand Jörg Grunwald.



„Der Ausblick auf das nächste Börsenjahr 2025 bleibt mit vielen Unsicherheiten behaftet. Auf dem Eigenkapitalforum präsentieren sich überwiegend deutschsprachige mittelständische Unternehmen. Diese bekommen eine sehr gute Plattform zur Präsentation ihrer Strategien und Geschäftszahlen gegenüber Investoren.“ Deshalb unterstützen wir als Capital Markets Partner auch dieses Jahr wieder das Eigenkapitalforum“, ergänzt GBC-Vorstand Manuel Hölzle.



Seit 2001 veranstaltet die GBC AG Kapitalmarktkonferenzen in München und Zürich sowie Roadshows in Städten wie Frankfurt, Hamburg und Düsseldorf. Auch an internationalen Finanzplätzen wie Wien, Zürich und Mailand ist die GBC vertreten. Mittlerweile ist das Unternehmen ebenfalls Co-Veranstalter des IIF International Investment Forum, einer vierteljährlich stattfindenden, englischsprachigen Online-Konferenz, die sich an ein internationales Publikum richtet.



SAVE THE DATE GBC Investorenkonferenzen 2024/2025

38. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 13./14. November 2024, München

GBC Investors Dinner am 25. November 2024 im Ivory Club, Frankfurt

13. IIF International Investment Forum (Online-Konferenz) am 4. Dezember 2024, online

39. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 2./3. April 2025, München

14. IIF International Investment Forum (Online-Konferenz) am 25. Februar 2025, Online

15. IIF International Investment Forum (Online-Konferenz) am 21. Mai 2025, Online

4. Zürcher Investorentag am 24. September 2025, Zürich

16. IIF International Investment Forum (Online-Konferenz) am 8. Oktober 2025, Online

40. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 12./13. November 2025, München

17. IIF International Investment Forum (Online-Konferenz) am 3. Dezember 2025, Online



Über GBC AG:



Die GBC AG mit Sitz in Augsburg ist eines der führenden bankenunabhängigen Investmenthäuser in Deutschland und eines der führenden Investment Research Häuser des Landes. Als erfahrener Emissionsexperte für den deutschen Mittelstand kennt GBC die Finanzierungsbedürfnisse des deutschen Mittelstandes genau. Das Unternehmen ist ein unabhängiger und verlässlicher Partner bei allen Fragestellungen rund um den Kapitalmarkt. Das Leistungsspektrum der GBC AG umfasst Kapitalmarkt- und Finanzierungsberatung, Unternehmensanalysen und Research sowie die Organisation von Kapitalmarktkonferenzen. Die 100%-Tochtergesellschaft GBC Kapital GmbH ergänzt das Angebot durch Corporate Finance-Dienstleistungen in den Bereichen Platzierung und Vermittlung von Anleihen und Aktien.

Kontakt

GBC AG

Tel.: +49 (0)821 241133-0

Email: office@gbc-ag.de

www.gbc-ag.de

www.mkk-konferenz.de

www.ii-forum.com

