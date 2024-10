GNW-Adhoc: Mavenir begrüßt den Bericht der O-RAN ALLIANCE zur Spektrumaggregation in Multi-Vendor-Implementierungen

^RICHARDSON, Texas, Oct. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, der Netzwerksoftware-Anbieter, der die Zukunft von Netzwerken mit cloudnativer Software gestaltet, begrüßt die Veröffentlichung eines neuen technischen Berichts der O-RAN ALLIANCE mit dem Titel ?Spectrum Aggregation for Multi-Vendor Deployments (https://specifications.o-ran.org/download?id=715)". Dieser Bericht analysiert verschiedene Techniken zur Spektrumaggregation und schlägt eine offene Schnittstellenspezifikation zur Unterstützung der Carrier Aggregation zwischen DUs in Multi-Vendor-Umgebungen vor. Der O-RAN ALLIANCE-Bericht, initiiert und geleitet von Mavenir, beschreibt praktische Szenarien für die Spektrumaggregation über Geräte verschiedener Netzwerkbetreiber. Er vergleicht unterschiedliche Ansätze und enthält Empfehlungen für die Entwicklung von Spezifikationen zur Carrier Aggregation in Multi-Vendor-RAN-Implementierungen. Die Carrier Aggregation-Lösung, die eine offene Schnittstelle zwischen DUs nutzt, hat erhebliche Unterstützung von Betreibern und Anbietern erhalten, um die Entwicklung von Spezifikationen innerhalb der O-RAN ALLIANCE voranzutreiben. Dr. Sridhar Rajagopal, Senior Vice President Access Technologies bei Mavenir und Leiter des technischen Berichts, äußerte sich dazu wie folgt: ?Der Bericht der O-RAN ALLIANCE mit wichtigen Empfehlungen zur Carrier Aggregation in Multi- Vendor-Umgebungen kommt zu einem äußerst entscheidenden Zeitpunkt für Open RAN. Die Diskussionen über das Spektrum zur Erweiterung von 5G-Implementierungen gehen weiter, während 6G am Horizont erscheint. Die Standardisierung der Schnittstelle zwischen DUs für die Carrier Aggregation in Multi-Vendor- Umgebungen wird die Abhängigkeit von einzelnen Anbietern verringern und einen entscheidenden Wandel für Open RAN bewirken." Die Carrier Aggregation über das verfügbare Spektrum ist eine zentrale Überlegung für Betreiber, um die Bandbreite zu maximieren, den Datendurchsatz zu erhöhen und die Netzwerkleistung zu verbessern. Betreiber erwerben im Laufe der Zeit neues Spektrum im Rahmen von regulierten Frequenzversteigerungen. In einer solchen Situation hat der Betreiber ein starkes Interesse daran, das neue Spektrum mithilfe von Carrier Aggregation mit dem bestehenden Spektrum zu kombinieren. Derzeit gibt es jedoch keine offene, standardisierte Schnittstelle für die Carrier Aggregation zwischen zwei Anbietern, so dass Betreiber bei zukünftigen Spektrumserweiterungen von den Anbietern abhängig bleiben. Daher sind Betreiber gezwungen, sich für Spektrumserweiterungen auf ihre bestehenden Anbieter zu verlassen, wodurch sie an Verhandlungsmacht und Kontrolle über die Netzwerkentwicklung verlieren und von den Funktionen, der Leistung und den Zeitplänen abhängig werden, die von ihren Anbietern vorgegeben werden. Proprietäre Schnittstellen für die Carrier Aggregation existieren seit LTE- Zeiten und sind für Implementierungen in entsprechenden Anwendungen gut bekannt. Obwohl eine offene Schnittstelle für die Carrier Aggregation von vielen Betreibern wiederholt in Standardisierungsorganisationen wie 3GPP vorgeschlagen wurde, stieß dieser Vorschlag auf den Widerstand traditioneller Anbieter. Eine offene Spezifikation zur Unterstützung der Carrier Aggregation in Multi-Vendor- Umgebungen wird das 5G-Ökosystem weiter öffnen und den Weg für neue Funktionen und Dienste mit geringer Latenz für 6G ebnen, indem eine Echtzeitkommunikation zwischen Endgeräten ermöglicht wird, die heute noch nicht existiert. Hinweise für Redakteure: Der technische Bericht der O-RAN ALLIANCE ?Spectrum Aggregation for Multi-Vendor Deployments" steht jetzt zum Download bereit: https://specifications.o- ran.org/download?id=715 Über Mavenir Mavenir baut die Zukunft der Netzwerke schon heute mit cloudnativen, KI-fähigen Lösungen auf, die von Grund auf umweltfreundlich sind und es den Betreibern ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke zu realisieren. Als Pionier des Open RAN und bewährter Branchenumgestalter sorgen die preisgekrönten Lösungen von Mavenir für Automatisierung und Monetarisierung in Mobilfunknetzen weltweit und beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für über 300 Kommunikationsdienstanbieter in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com (https://www.mavenir.com/) Medienkontakte Mavenir - PR-Kontakte: Emmanuela Spiteri PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com) °