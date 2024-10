USA: Verbrauchervertrauen hellt sich unerwartet stark auf

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im Oktober wieder aufgehellt und den besten Wert seit Beginn des Jahres erreicht. Nach einem Stimmungsdämpfer im Vormonat stieg der Indikator für die Konsumlaune im Vergleich zum Vormonat um 9,5 Punkte auf 108,7 Zähler, teilte das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mit. Dies ist der höchste Stand des Stimmungsindikators seit Januar.

Volkswirte hatten mit einer besseren Konsumlaune in der größten Volkswirtschaft der Welt gerechnet. Sie waren im Schnitt aber nur von 99,5 Punkten ausgegangen.

Zudem wurde das Verbrauchervertrauen im September nach oben revidiert, von zuvor 98,7 Punkten auf 99,2 Zähler. Im Oktober haben sich sowohl die Erwartungen der Verbraucher als auch die Einschätzung der aktuellen Lage verbessert./jkr/la/jha/