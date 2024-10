Aktien Frankfurt Eröffnung: Moderate Verluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Mittwochmorgen Zurückhaltung an den Tag gelegt. Der Dax fiel in den ersten Handelsminuten um 0,34 Prozent auf 19.411,76 Punkte. Der MDax der 50 mittelgroßen Börsenwerte sank um 0,09 Prozent auf 27.036,79 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verlor rund 0,4 Prozent auf 4.926,61 Punkte.

Zu viele Unsicherheiten wie die anstehende US-Präsidentschaftswahl, Quartalszahlen großer Tech-Konzerne sowie Konjunkturdaten lassen Marktteilnehmer vorsichtiger werden. "In diesem Umfeld wird es dem Dax schwerfallen, seinen kurzfristigen Aufwärtstrend intakt halten zu können. Die Konsolidierungsneigungen nehmen zu und immer mehr Investoren stellen sich auf die sichere Seite", sagte Marktexperte Andreas Lipkow./edh/zb