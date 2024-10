Aktien Frankfurt Schluss: Dax gibt weiter nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch an seine Vortagsverluste angeknüpft. Durchwachsene Zahlen aus dem US-Technologiesektor sowie Wirtschaftsdaten aus der Eurozone und Deutschland waren keine Stütze für den deutschen Leitindex. Zum Handelsende blieb er mit einem Minus von 1,13 Prozent auf 19.257,34 Punkte aber etwas über seinem Tagestief. "Nach dem gescheiterten Versuch gestern, eine neue Bestmarke zu setzen, ist die Tendenz zunächst einmal abwärts gerichtet", schrieb Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenunternehmen sank zur Wochenmitte um 1,59 Prozent auf 26.630,86 Zähler. In Europa standen die Aktienkurse ebenfalls unter Druck. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es letztlich um 1,3 Prozent bergab. Die nationalen Indizes in Zürich und London gaben ebenfalls nach. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial notierte zum europäischen Börsenschluss moderat in der Gewinnzone, wogegen der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 knapp im Minus stand./gl/he