Deutsche Anleihen geben etwas nach - Robuste Konjunkturdaten belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch leicht gefallen. Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten dämpften die Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Bundesanleihen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank am späten Vormittag um 0,13 Prozent auf 132,66 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,32 Prozent.

Im Handelsverlauf haben mehrere Wirtschaftsdaten aus der Eurozone positiv überrascht. So ist die deutsche Wirtschaftsleistung dritten Quartal um 0,2 Prozent gestiegen, während Analysten im Schnitt einen weiteren Rückgang erwartet hatten. Auch in Frankreich, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone nach Deutschland, hat die Wirtschaft in den Monaten Juli bis Ende September stärker Fahrt aufgenommen, während die spanische Wirtschaft ihr vergleichsweise hohes Wachstumstempo halten konnte.

Im Handelsverlauf bleibt der Fokus am deutschen Rentenmarkt auf Konjunkturdaten gerichtet. Auf dem Programm stehen unter anderem deutsche Inflationsdaten, wobei am Markt wieder mit einem Anstieg der Teuerung im Oktober gerechnet wird. Am Nachmittag richtet sich das Interesse zudem auf Wachstumsdaten aus den USA. Es wird erwartet, dass die größte Volkswirtschaft der Welt im dritten Quartal weiter robust gewachsen ist./jkr/la/jha/