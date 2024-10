EQS-News: Markteintritt in Italien: DEAG formt neue Partnerschaft mit Andrea und Stefano Pieroni, übernimmt MC2 Live S.p.A. und setzt internationalen Expansionskurs erfolgreich fort

EQS-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Markteintritt in Italien: DEAG formt neue Partnerschaft mit Andrea und Stefano Pieroni, übernimmt MC2 Live S.p.A. und setzt internationalen Expansionskurs erfolgreich fort



Berlin, 30. Oktober 2024 – Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft („DEAG“) setzt ihren internationalen Expansionskurs erfolgreich fort und übernimmt den italienischen Live-Entertainment-Veranstalter MC2 Live S.p.A. („MC2 Live“). Der Erwerb sämtlicher Anteile von MC2 Live erfolgt durch die DEAG-Tochtergesellschaft DEAG Concerts GmbH. Die Unternehmensgründer Andrea und Stefano Pieroni werden MC2 Live mit ihrem Team, das komplett im Unternehmen verbleibt, langfristig weiterführen.

Nach dem Markteintritt in Spanien Ende 2023 baut die DEAG mit dem Erwerb der MC² Live ihre Aktivitäten auch im italienischen Markt aus und stärkt damit nachhaltig ihre gute Marktposition in Europa. Für die DEAG ergeben sich durch die Ausweitung der Geschäftsaktivitäten in Italien zudem Synergieeffekte im Live-Entertainment- und langfristig auch im Ticketing-Geschäft sowie bei der Entwicklung und Durchführung neuer Veranstaltungsformate. Darüber hinaus ist geplant, zukünftig auch in Italien Live-Events anzubieten, die die DEAG bereits erfolgreich in ihren anderen Ländermärkten durchgeführt hat.

Die Brüder Andrea und Stefano Pieroni gehören zu den führenden unabhängigen Live-Entertainment-Anbietern Italiens mit Sitz in Mailand, einem starken Partnernetzwerk und einem diversifizierten Event-Portfolio. In den vergangenen Jahrzehnten hat Andrea Pieroni eine Vielzahl an Konzerten, Festivals und Events mit internationalen Musikgrößen wie Judas Priest, Slipknot, Rammstein, 50 Cent, Ne-Yo, Eros Ramazzotti oder auch Negrita organisiert und veranstaltet.

Detlef Kornett, Group CEO der DEAG: „Nach den Transaktionen in diesem Jahr mit Showplanr, How to Academy, District Live und Sputnik/Black Mamba ist die Akquisition von MC² Live und die Partnerschaft mit Andrea und Stefano ein weiterer Schritt im Rahmen unserer internationalen Expansionsstrategie und der Eintritt in einen weiteren europäischen Ländermarkt. Damit vergrößern wir planmäßig das internationale Veranstalternetzwerk der DEAG und vertiefen es gleichzeitig. Mit Konzerten von Pantera, Iron Maiden, Marilyn Manson, Tokio Hotel und vielen weiteren hat MC² Live ein eindrucksvolles Event-Portfolio für 2025. Wir werden die gute Marktposition von MC2 Live mit hochkarätigem Content weiter ausbauen und das Unternehmen noch größer und internationaler positionieren.“

Andrea Pieroni, Unternehmensgründer MC2 Live: „Mit der DEAG haben wir einen starken Partner an unserer Seite, mit dem wir unsere Präsenz noch internationaler und das europäische Netzwerk der DEAG mitgestalten können. Ich bin überzeugt, dass wir nachhaltig voneinander profitieren werden und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit der gesamten Gruppe.“

Über DEAG

Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG), ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live Entertainment, produziert und promotet Live-Events aller Genres und Größenordnungen in Europa. Mit ihren Konzerngesellschaften ist die DEAG an 24 Standorten in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Schweiz, Irland, Dänemark, Spanien und Italien präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Live-Events.

1978 in Berlin gegründet, gehören heute die Bereiche Rock/Pop einschließlich Urban und Electronic Dance Music, Classics & Jazz, Family-Entertainment, Spoken Word & Literary Events, Arts+Exhibitions, das Ticketing und Entertainment-Services zu den Kerngeschäftsfeldern der DEAG. Live Entertainment für alle Generationen sowie Arts+Exhibitions sind wichtige Bausteine für die Weiterentwicklung des DEAG-eigenen Content.

Für rund 6.000 Veranstaltungen werden jährlich über 10 Mio. Tickets für DEAG-eigenen und Dritt-Content umgesetzt – ein kontinuierlich wachsender Anteil davon über die Ticketing-Plattformen der DEAG-Gruppe myticket.de, myticket.at, myticket.co.uk, gigantic.com und tickets.ie.

