EQS-News: Steyr Motors AG mit erfolgreicher Notierungsaufnahme im Scale-Segment der Frankfurter Börse

Steyr Motors AG mit erfolgreicher Notierungsaufnahme im Scale-Segment der Frankfurter Börse



Steyr Motors AG mit erfolgreicher Notierungsaufnahme im Scale-Segment der Frankfurter Börse

Eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungsbereiche1mit internationaler Kundenbasis

Gesamtumsatz2 im Jahr 2024 zwischen EUR 41 und 45 Mio. und bereinigtes EBIT3 im Bereich von EUR 9 bis 11 Mio. erwartet

Gesamtauftragsbestand zum 30. September 2024 von EUR 150 Mio.4

Marktkapitalisierung zum Börsenstart bei EUR 82,7 Mio.

B&C Holding Österreich GmbH als neuer Ankeraktionär neben Mutares

Umsatzwachstum von über 40 % und bereinigte EBIT-Marge von über 20 % für 2025 angestrebt

Steyr, Österreich, 30. Oktober 2024 – Die Steyr Motors AG(„Steyr Motors“ oder „Gesellschaft“) feierte heute unter dem Tickersymbol 4X0 und der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) AT0000A3FW25 ein erfolgreiches Börsendebüt im Scale-Segment der Frankfurter Börse. Der erste Kurs lag bei EUR 15,90, womit die Marktkapitalisierung zum Börsenstart EUR 82,7 Mio. erreichte. Das Listing schafft die Basis für ein nachhaltig profitables Wachstum und eine Steigerung des Unternehmenswerts von Steyr Motors, verstärkt die internationale Präsenz der Gesellschaft im Rahmen ihrer globalen Vertriebsexpansion und eröffnet ihr zugleich den Zugang zu neuen Finanzierungsmöglichkeiten.

Im Vorfeld der Notierungsaufnahme wurden 1.110.000 Aktien zu einem Preis von EUR 14,00 je Aktie im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert. Die Aktien stammten aus einer Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionsvolumen von EUR 2,8 Mio. sowie aus dem Aktienbesitz der Mutares SE & Co. KGaA („Mutares“) im Volumen von EUR 12,7 Mio. Das Gesamtplatzierungsvolumen belief sich auf ca. EUR 15,5 Mio. bzw. 21,3 % der Aktien der Gesellschaft nach der Kapitalerhöhung.

B&C Holding Österreich GmbH als weiterer Ankeraktionär

Größter Aktionär von Steyr Motors bleibt Mutares mit einem Aktienanteil von 70,9 %, die – wie die Gesellschaft – einer Lock-up-Verpflichtung von 180 Tagen unterliegt. Als Cornerstone Investor mit einem Anteil von 9,9 % beabsichtigt die B&C Holding Österreich GmbH, das weitere Wachstum von Steyr Motors zu begleiten.

Steyr Motors ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von kundenspezifischen Hochleistungs-Motoren, die sich durch hohe Leistungsdichte und Langlebigkeit auszeichnen.1 Die patentierte und äußerst haltbare Monoblock-Konstruktion vereint Kompaktheit und Leichtbauweise und bietet ein hohes Kraft-Leistungs-Verhältnis von bis zu 70 kW pro Liter Hubraum bei Mehrkraftstofffähigkeit sowie außergewöhnlicher Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit. Als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen verfügt die Steyr Motors AG über die größtmögliche Flexibilität, um ihre Wachstumsstrategie konsequent voranzutreiben und optimal von den für die Gesellschaft günstigen Marktverhältnissen zu profitieren. Insbesondere die deutlich steigenden Rüstungsetats in zahlreichen Ländern bieten erhebliche Chancen. Die Aggregate des Anbieters von Hochleistungs-Dieselmotoren sind weltweit insbesondere in einsatzkritischen Verteidigungsplattformen im Einsatz, beispielsweise in sogenannten „Ribcraft“-Booten der US Navy Seals oder als Hilfsaggregate (APUs) in Panzerwie dem Leopard 2. Defense-Anwendungen machen etwa 60 % des Gesamtumsatzes aus. Der Rest entfällt auf Anwendungen im zivilen Bereich wie APUs für Diesellokomotiven oder Motoren für zivile Rettungsboote und auf Engineering-Dienstleistungen für B2B-Kunden sowie durch den Verkauf von Ersatzteilen und neu etablierte Dienstleistungen im Bereich Wartung, Reparatur und Überholung.

Julian Cassutti, CEO von Steyr Motors, kommentiert: „Wir freuen uns sehr über das große Investoreninteresse, den Einstieg der B&C Holding Österreich GmbH und die erfolgreiche Notierungsaufnahme. Die Börsennotiz bietet uns die Flexibilität, unser profitables Wachstum erfolgreich voranzutreiben und neue Investoren zu gewinnen, die am Erfolg von Steyr Motors teilhaben möchten. Wir verfügen über ideale Voraussetzungen, um von einem sich abzeichnenden Superzyklus in der Verteidigung zu profitieren, mit entsprechenden Großaufträgen in den nächsten Jahren.“

Globales Wachstum und deutliche Gewinnsteigerung geplant

Steyr Motors erzielt seinen Umsatz durch eine qualitativ hochwertige und vielfältige globale Kundenbasis, wobei ca. 60 % des Umsatzes in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 aus Europa, 20 % aus Asien und ca. 10 % aus Amerika stammen. Für das Jahr 2024 erwartet Steyr Motors bei einer Produktion von 800 bis 850 Einheiten und einem Umsatz von EUR 41 Mio. bis EUR 45 Mio. ein bereinigtes EBIT zwischen EUR 9 Mio. und EUR 11 Mio. Der Gesamtauftragsbestand4 für den Zeitraum Q4 2024 bis Ende 2027, der sich aus Festaufträgen, Rahmenaufträgen und unverbindlichen Verkaufszusagen zusammensetzt, belief sich zum 30. September 2024 auf EUR 150 Mio. Für das Jahr 2025 strebt Steyr Motors ein Umsatzwachstum von über 40 % im Jahresvergleich, eine bereinigte EBIT-Marge von über 20 % sowie eine Produktionsmenge von mehr als 1.250 Einheiten an. Zum 30. September 2024 wies Steyr Motors zudem eine solide Bilanz mit schlankem Umlaufvermögen, einer hohen Eigenkapitalquote und einer Netto-Cash-Position von EUR 8,6 Mio. auf, ohne zinstragende Bankverbindlichkeiten.

Mark Friedrich, CFO von Mutares, kommentiert: „Mit dem Börsenlisting gewinnt Steyr Motors an Eigenständigkeit und hat nun alle Optionen, die Wachstumspotenziale auszuschöpfen und den eingeschlagenen Wachstumskurs beschleunigt fortzusetzen. Die Börsennotiz und damit die Bewertung über die Börse ist zudem auch ein Gradmesser für die erfolgreiche Wertschöpfung bei Mutares, nachdem wir Steyr Motors vor rund zwei Jahren für einen symbolischen Kaufpreis erworben haben. Steyr Motors ist eine weitere Erfolgsstory aus dem Hause Mutares, an der nun alle partizipieren können.“

Hauck Aufhäuser Investment Banking fungierte als Sole Global Coordinator bei der Transaktion.

Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB und BINDER GRÖSSWANG Rechtsanwälte GmbH fungierten als Rechtsberater. Als PR- und IR-Berater ist die CROSS ALLIANCE communication GmbH tätig.

_______________________

1Basiert auf Einschätzungen der Gesellschaft.

2 Sämtliche historischen Finanzinformationen in dieser Pressemitteilung beziehen auf die Steyr Motors Betriebs GmbH, die zur Herstellung der Börsenfähigkeit auf die Gesellschaft (vormals: Mutares Austria Holding-01 GmbH) verschmolzen wurde.

3 „EBIT“ ist definiert als Umsatzerlöse + Bestandsveränderung + aktivierte Eigenleistungen + sonstige Erträge - Materialaufwand/zugekaufte Leistungen - Personalaufwand - sonstige betriebliche Aufwendungen - Abschreibungen und Wertminderungen. Ab 2024 enthält das EBIT Effekte aus der Aktivierung von selbst erstellten immateriellen Vermögenswerten (IAS 38) in Höhe von EUR 1,8 Mio. und bestimmte OPEX-Anpassungen aufgrund der IFRS-Behandlung von Leasingverträgen (IFRS 16). Darüber hinaus verbessert sich das EBIT 9M 2024 um EUR 3,3 Mio. im Vergleich zu 9M 2023, da eine Wertminderung auf Grundstücke und Gebäude im Rahmen einer Sale-and-Leaseback-Transaktion im Jahr 2023 entfällt.

„BereinigtesEBIT“ ist definiert als EBIT, bereinigt um bestimmte einmalige M&A-Anpassungen und Gebühren im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss und andere M&A-bezogene Aufwendungen, im Jahr 2024 in Höhe von insgesamt EUR 0,5 Mio. und einmalige bereinigte konzerninterne Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von insgesamt EUR 1,5 Mio.

„Bereinigte EBIT-Marge“ ist definiert als bereinigtes EBIT geteilt durch den Umsatz.

4Der Gesamtauftragsbestand in Höhe von EUR 150 Mio. umfasst sowohl rechtlich bindende als auch nicht rechtlich bindende Aufträge und setzt sich aus (i) dem festen Auftragsbestand, (ii) dem Auftragsbestand an Rahmenverträgen und (iii) dem gebundenen Umsatz zusammen bezogen auf die Periode zwischen Q4 2024 bis Ende 2027. Der „feste Auftragsbestand“ umfasst rechtlich verbindliche Kundenverträge, bei denen eine Bestellung für bestimmte Mengen und Liefertermine vorliegt und der Umsatz noch nicht verbucht wurde. Der „Auftragsbestand an Rahmenverträgen“ umfasst unterzeichnete Rahmenverträge mit rechtlich verbindlichen Volumina bzw. Mindestbestellmengen in den definierten Zeiträumen, wobei die genauen Liefertermine pro Jahr noch nicht festgelegt sind (keine Bestellung durch den Kunden). Der „gebundene Umsatz“ beinhaltet Umsatzvolumina von Bestandskunden in bestehenden (Fahrzeug-) Plattformen, deren Produktion in den kommenden Jahren geplant ist, sowie das Ersatzteilgeschäft zur Unterstützung bestehender Fahrzeugflotten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Steyr Motors AG

Investor Relations

Phone: +436766222367

E-mail: ir@steyr-motors.com

www.steyr-motors.com

Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Phone: +49 89 9292 7760

E-mail: ir@mutares.de

www.mutares.com

Pressekontakt in Deutschland, Österreich, Schweiz

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Phone: +49 89 125 09 0333

E-mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Pressekontakt in Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Phone: +33 06 26 59 49 05

E-mail: matthieu.meunier@clai2.com

Pressekontakt in UK

14:46 Consulting

Tom Sutton

Phone: +44 7796 474940

E-mail: tsutton@1446.co.uk

