GNW-Adhoc: 2ONE® Nicotine Pouches unterstützt MBM Motorsports als Sponsor bei mehreren Rennen

^STATESVILLE, N.C., Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Motorsports Business Management (MBM Motorsports) hat 2ONE® Nicotine Pouches (?Twenty-One") im Rahmen eines Sponsoringvertrags für mehrere Rennen zum Abschluss der NASCAR Cup Series 2024 unter Vertrag genommen. Der 2ONE Nicotine Pouches / Coble Enterprises Ford Mustang Dark Horse mit der Nr. 66 wird am Sonntag, 3. November, auf dem Martinsville Speedway mit Fahrer Josh Bilicki und am Sonntag, 10. November, auf dem Phoenix Raceway mit Fahrer Chad Finchum an den Start gehen. Vincent Schuman, CEO von 2ONE Labs, kommentierte: ?Mit diesem Sponsoring wollen wir den erwachsenen Rennsportfans, die bereits in den Genuss der 2ONE- Nikotinbeutel kommen, etwas zurückgeben. Wir sind überzeugt, dass das 2ONE- Sponsoring den Konsumenten, die mit unseren aromatisierten Beuteln vielleicht noch nicht so vertraut sind, eine sinnvolle Möglichkeit bietet, eine herausragende Marke in einem erstklassigen Teamfahrzeug bei klassischen Rennen zu erleben." Josh Bilicki wird beim Xfinity 500 auf dem Martinsville Speedway zum fünften Mal in seiner Karriere in der NASCAR Cup Series an den Start gehen. Der aus Menomonee Falls, Wisconsin, stammende Fahrer belegte auf dieser Strecke im Jahr 2021 mit Rang 23 seine beste Cup-Platzierung. ?Martinsville ist eines meiner Lieblings-Ovale auf dem Rennkalender", erklärte der 29-jährige Fahrer, der damit mehr als 100 Starts in der Premier Series verbuchen kann. ?Ich bin Carl (Long) und dem gesamten MBM-Team dankbar, dass ich für ein weiteres Rennen zurückkehren darf, da ich glaube, dass Beständigkeit der Schlüssel zum Aufbau dieses Programms ist. Mit jedem Rennen konnten wir uns weiter verbessern und das Team lernt den Rennwagen immer besser kennen. Daher freue ich mich sehr auf Martinsville." Chad Finchum wird im Meisterschaftsrennen der NASCAR Cup Series am Sonntag, den 10. November, auf dem Phoenix Raceway sein Debüt in der Premier Series geben. Der aus Knoxville, Tennessee, stammende Fahrer ging bereits fünfmal für die NASCAR Xfinity Series in Phoenix an den Start und belegte dabei 2019 einen Platz unter den Top 20 und 2020 einen Platz unter den Top 25. ?Ich freue mich sehr darauf, auf dem Phoenix Raceway wieder hinter dem Steuer zu sitzen", betonte der 30-jährige Rennfahrer. ?Diese einzigartige Rennstrecke macht sehr viel Spaß. Und da es sich um das NASCAR-Meisterschaftswochenende handelt, ist der Druck und die Aufregung immer etwas größer. Ich habe dort in den vergangenen Jahren in der Xfinity Series einige wirklich gute Rennen gefahren, doch das wird mein erster Start in der Cup Series sein. Ich freue mich darauf, das Jahr mit einem starken Rennen abzuschließen!" MBM Motorsports Teambesitzer Carl Long kommentierte, was der Sponsoringvertrag mit 2ONE Pouches für ihn bedeutet. ?Ich bin sehr stolz darauf, ein neues alternatives Tabakprodukt von 2ONE zu promoten. Ich bin in Roxboro, North Carolina, auf einer Tabakfarm aufgewachsen. Viele meiner Bekannten hatten ständig einen Dip oder Kautabak im Mund. Dank dieses Produkts in verschiedenen Geschmacksrichtungen müssen die Konsumenten nicht mehr mit einer Spuckflasche hantieren. Ich habe Kumpels, bei denen sich seit Jahren ein abgenutzter Kreis in der Gesäßtasche ihrer Jeans abzeichnet, in der sie die Dose Dip aufbewahren. Bei meinem nächsten Einkauf in einem Circle K werde ich 2ONE als meine bevorzugte Marke kaufen, da sie auch problemlos in jeder Jeanstasche Platz findet!" ?Genau wie die Vielfalt der von 2ONE angebotenen Geschmacksrichtungen bin ich stolz darauf, auch den Fahrern eine Vielfalt an Möglichkeiten zu bieten. Josh Bilicki und Chad Finchum werden auch weiterhin für MBM ihr Bestes hinter dem Steuer geben." Der langjährige Teampartner Coble Enterprises wird auf dem Martinsville Speedway prominent auf der Motorhaube der Nr. 66 zu sehen sein und kehrt auf dem Phoenix Raceway als Nebensponsor zum Team zurück. ?Ich möchte mich bei Coble Enterprises dafür bedanken, dass sie ihr Hauptsponsoring von Phoenix nach Martinsville verlegt haben, damit 2ONE beim Saisonfinale alle Hauptpositionen auf dem Rennwagen besetzen kann", so Carl Long. Der 2ONE Nicotine Pouches / Coble Enterprises mit der Nr. 66 wird zum Abschluss der Saison 2024 der NASCAR Cup Series zwei Rennen fahren, die von NBC übertragen werden. Das Xfinity 500 in Martinsville am Sonntag, den 3. November, beginnt um 14 Uhr ET. Die Meisterschaft der NASCAR Cup Series in Phoenix am Sonntag, den 10. November, beginnt um 15 Uhr ET. Über 2ONE® Nicotine Pouches 2ONE Labs Inc: 2ONE Labs wurde von Pionieren im Bereich der Herstellung von synthetischem Nikotin gegründet und hat sich auf das Angebot der innovativsten tabakfreien Nikotinprodukte für erwachsene Kosumenten spezialisiert, die eine Alternative zu anderen Tabakerzeugnissen suchen. Für weitere Informationen wenden Sie sich an: 21Pouches.com (https://21pouches.com/). 2ONE® ist eine eingetragene Marke von 2ONE Labs Inc. in Lake Tahoe, NV. Alle Rechte vorbehalten. QUELLE: 2ONE Labs Inc. Über Coble Enterprises Coble Enterprises ist ein Immobilieninvestmentunternehmen mit Sitz im sonnigen Sarasota, Florida. Coble Enterprises hat sich auf die individuelle Verwaltung von Wohn- und Gewerbeimmobilien spezialisiert. Weitere Informationen finden Sie unter Coble-Enterprises.com (https://www.coble-enterprises.com/). Über MBM Motorsports Motorsports Business Management LLC, das als MBM Motorsports firmiert, ist ein professionelles US-amerikanisches Stock-Car-Rennteam mit Sitz in Statesville, North Carolina, das Carl Long gehört. MBM Motorsports nimmt derzeit an der NASCAR Cup Series, der NASCAR Xfinity Series und der NASCAR Craftsman Truck Series teil. Weitere Informationen finden Sie unter MBMMotorsports.com (https://www.mbmmotorsports.com/). Folgen Sie dem Team auf Facebook (https://www.facebook.com/MBMMotorsports/), Instagram (https://www.instagram.com/mbmmotorsports/?hl=en), und X (https://x.com/mbmmotorsports). Pressekontakt MBM Motorsports Ryan Perezluha ryan@mbmmotorsports.com (mailto:ryan@mbmmotorsports.com) Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a2556ee2-626d-479f- aea4-5793a8e18167 °