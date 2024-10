GNW-Adhoc: Industrial Gate, Industrieplattform von TC Latin America Partners, gründet 450 Mio. USD schweres Joint Venture mit globalen institutionellem Investor, um vom mexikanischen Nearshoring-Boom zu profitieren

^NEW YORK und MEXICO CITY, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Industrial Gate

(?IG"), die vertikal integrierte industrielle Investitions- und Entwicklungsplattform von TC Latin America Partners (?TC"), hat eine Joint- Venture-Vereinbarung mit einem globalen institutionellen Investor geschlossen, um die Entwicklung von Industrieimmobilien der Klasse A in Mexiko zu erweitern. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, die gestiegene Nachfrage zu nutzen, die sich aus der Nearshoring-Aktivität im Land ergibt. In den letzten drei Jahren hat IG ein Portfolio von ca. 350.000 Quadratmetern stabilisierter Bruttomietfläche (Gross Leasable Area, GLA) aufgebaut und entwickelt derzeit über 90.000 Quadratmeter, die in den nächsten 12 Monaten fertiggestellt werden sollen. Mit einem angestrebten Kapital von 450 Mo. USD wird sich das neue Unternehmen auf den Erwerb, die Entwicklung und die Verwaltung von Industrieanlagen in Schlüsselmärkten wie Mexiko-Stadt, Guadalajara, Monterrey und Tijuana konzentrieren. Es wird erwartet, dass die Projekte multinationale Mieter mit langfristigen, auf USD lautenden Mietverträgen ansprechen und den spezifischen Anforderungen dieser Kunden gerecht werden. ?Der Industriesektor in Mexiko befindet sich an einem Wendepunkt. Dieses Joint Venture wird es uns ermöglichen, die Entwicklung von Immobilienlösungen für multinationale Unternehmen, die ihre Lieferketten stärken wollen, anzuführen", so Gregorio Schneider, Chief Investment Officer von TC Latin America Partners und Industrial Gate. ?Nearshoring verändert die globale Produktion und Logistik, und wir sind darauf vorbereitet, unseren Kunden erstklassige Immobilien zu bieten, die ihren Bedürfnissen in dieser sich entwickelnden Landschaft entsprechen. Unser kompetentes Team verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Industrieimmobilien in Mexiko und ist bereit, die Herausforderungen dieses Joint Ventures anzunehmen." Da sich Mexiko zu einem strategischen Drehkreuz für die globale Produktion und Logistik entwickelt, konzentriert sich IG auf die Entwicklung von Industrieimmobilien in Mexiko durch eine vollständig integrierte Plattform, vom Grundstückserwerb bis zum Asset Management. Ziel ist es, während des gesamten Projektlebenszyklus überzeugende Ergebnisse zu liefern und den Wert zu maximieren. Antonio Báez, Geschäftsführer von Industrial Gate, sagte: ?Unser erstes Projekt im Rahmen dieses Joint Ventures wird ein schlüsselfertiges Gebäude im Bundesstaat Mexiko mit einer Fläche von mehr als 33.000 Quadratmetern und einer Investition von etwa 40 Mio. USD sein. Dies markiert den Beginn eines Plans zur Entwicklung von knapp 2 Mio. Quadratmetern an Industrieanlagen der Klasse A in den nächsten drei bis fünf Jahren, mit einer Gesamtinvestition von schätzungsweise 1,5 Mrd. USD." Ziel des Joint Ventures wird es sein, nachhaltige Immobilien mit LEED- oder EDGE-Zertifizierung zu entwickeln und damit der weltweit wachsenden Nachfrage nach Effizienz und Nachhaltigkeit gerecht zu werden. Raúl Arroyo, Geschäftsführer von Industrial Gate, fügte hinzu: ?Unser Ziel ist es, die Bedürfnisse multinationaler Unternehmen, die expandieren oder zum ersten Mal nach Mexiko kommen, mit strategischen Projekten von Weltklasse zu erfüllen, die den aktuellen Marktanforderungen entsprechen und die betriebliche Effizienz und langfristige Nachhaltigkeit fördern." Über TC Latin America Partners - www.tclatam.com (http://www.tclatam.com) TC Latin America Partners ist ein institutioneller Immobilien-Investmentmanager, der sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Industrie-, Digital-, Gesundheits-, Gewerbe- und Wohnimmobilien in Lateinamerika konzentriert. Das 2012 gegründete Unternehmen ist in den USA als Anlageberater bei der SEC registriert und hat Büros in New York, Mexiko-Stadt, Santo Domingo, Puerto Rico, Bogotá und Lima. Über Industrial Gate -www.industrialgate.mx (http://www.industrialgate.mx) Industrial Gate ist ein Entwickler und Betreiber von Industrieimmobilien der Klasse A in Mexiko. Mit einem stabilen Portfolio von über 350.000 Quadratmetern Bruttomietfläche und knapp 100.000 Quadratmetern in der Entwicklung engagiert sich IG für die Schaffung moderner, nachhaltiger Industrieflächen, die den wachsenden Anforderungen der Kunden in den Bereichen Fertigung und Logistik gerecht werden. Industrial Gate ist das Ergebnis einer vertikalen Integration zwischen TC Latin America Partners (?TC") und Real Estate Investments (?REI"). Durch die Kombination der umfassenden Erfahrung von REI im Bereich der industriellen Entwicklung mit dem Fachwissen von TC im Bereich des institutionellen Asset Managements liefert das Team in jeder Phase - vom Erwerb über die Verwaltung bis hin zur Veräußerung - hervorragende Leistungen unter Einhaltung internationaler Standards. Haftungsausschluss DIESE PRESSEMITTEILUNG DIENT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN ODER GESETZLICH VORGESCHRIEBEN. AUSSERDEM BASIERT DIESE PRESSEMITTEILUNG AUF INFORMATIONEN, DIE DERZEIT VERFÜGBAR SIND, UND DIESE KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ÄNDERN. DIESE AUSSAGEN BEINHALTEN RISIKEN UND UNGEWISSHEITEN, DIE DAZU FÜHREN KÖNNEN, DASS DIE TATSÄCHLICHEN ERGEBNISSE VON DEN ERWARTETEN ABWEICHEN. DER HERAUSGEBER ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT, VOLLSTÄNDIGKEIT ODER AKTUALITÄT DER BEREITGESTELLTEN INFORMATIONEN, UND ES WERDEN KEINE SCHADENSERSATZANSPRÜCHE AUFGRUND VON HANDLUNGEN AUF DER GRUNDLAGE DIESER PRESSEMITTEILUNG ANERKANNT, SOWEIT DIES GESETZLICH ZULÄSSIG IST. Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6b73728b-7bd7-4ae6-af34- 20c4b9eb4693 °