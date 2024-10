Pressestimme: 'Junge Welt' zu Streiks in der Metall- und Elektroindustrie

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Streiks in der Metall- und Elektroindustrie:

"Lange genug hat die "Sozialpartnerschaft" Arbeiterkämpfe für das Profitstreben unersättlicher Manager und Aktionäre eingehegt. Schon mit Bekanntgabe der Tarifforderungen war es eine kleine Niederlage, dass die Kapitalseite einen Zug getan hat, den kämpferische Kolleginnen und Kollegen schon seit Jahren von ihrer Führung einfordern. Führt die IG Metall in diesem Sinne nun das Untrennbare zusammen und organisiert Volkswagen-Belegschaft, Metaller von Auto- und Zulieferindustrie und die Stahlkocher von Thyssen-Krupp in einem gemeinsamen Kampf, stehen ihre Erfolgsaussichten in allen diesen Herausforderungen wohl am besten."/DP/jha