Importpreise fallen erstmals wieder - Kakao und Kaffee aber teurer

Berlin (Reuters) - Die Preise für die von Deutschland aus aller Welt importierten Waren sind im September nach zuvor drei Anstiegen in Folge erstmals wieder gefallen.

Sie gaben um durchschnittlich 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat nach, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Im August hatte es noch ein Plus von 0,2 Prozent gegeben, nach einer Verteuerung von 0,9 Prozent im Juli und von 0,7 Prozent im Juni. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten diesmal mit einem Rückgang von 1,4 Prozent gerechnet. Von August auf September fielen die Preise um 0,4 Prozent und damit bereits den dritten Monat in Folge.

Da die deutsche Wirtschaft sehr viele Vorprodukte und Rohstoffe aus dem Ausland bezieht, kommen höhere Einfuhrpreise verzögert auch bei der allgemeinen Inflation an. Im Oktober ist die Teuerungsrate für Verbraucher überraschend stark gestiegen - und zwar von 1,6 auf 2,0 Prozent.

Den größten Einfluss auf die Gesamtentwicklung der Importpreise im September hatten die Energieprodukte, betonten die Statistiker. Diese gaben im Schnitt um 16,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat nach. Erdöl war dabei 19,9 Prozent günstiger zu haben, während sich Diesel um 34,2 Prozent und Motorenbenzin um 30,9 Prozent verbilligten. Die Einfuhrpreise von Erdgas sanken um 5,6 Prozent, die von Strom verbilligten sich um 22,2 Prozent.

Für den Import von Nahrungsmitteln mussten dagegen 6,5 Prozent mehr bezahlt werden als im September 2023. Landwirtschaftliche Güter verteuerten sich sogar um 7,3 Prozent. Insbesondere Rohkakao (plus 107,8 Prozent) war deutlich teurer als vor einem Jahr. Die Preise für Rohkaffee stiegen um 37,3 Prozent, die für Avocados um 35,9 Prozent. Dagegen waren unter anderem Zwiebeln (minus 41,6 Prozent) und lebende Schweine (minus 13,7 Prozent) preiswerter als vor einem Jahr.

