TAGESVORSCHAU: Termine am 31. Oktober 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 31. Oktober 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 02:00 KOR: Samsung Electronics, Q3-Zahlen (detailliert) 06:30 FRA: Societe Generale, Q3-Zahlen 06:55 ESP: BBVA, Q3-Zahlen 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Knorr Bremse, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Vossloh, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Geberit, Q3-Zahlen 07:00 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen 07:00 NLD: ING Groep, Q3-Zahlen 07:00 CHE: DSM-Firmenich, Q3-Umsatz 07:00 CHE: STMicroelectronics, Q3-Zahlen 07:15 CHE: Swisscom, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Aixtron, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Befesa, Q3-Zahlen (9.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Baader Bank, Q3-Zahlen 07:30 AUT: Erste Group Bank, Q3-Zahlen 07:30 AUT: Andritz, Q3-Zahlen 07:30 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen 08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q3-Umsatz 08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q3-Zahlen 08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Smith & Nephew, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Haleon, Q3-Umsatz 08:00 ESP: Repsol, Q3-Zahlen 08:00 SWE: Vattenfall, Q3-Zahlen 08:00 NLD: Stellantis, Q3-Umsatz (13.00 h Analystenkonferenz) 10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang September und 3. Quartal 2024 11:00 GBR: Linde, Q3-Zahlen 11:30 USA: Cigna, Q3-Zahlen 11:30 USA: Merck & Co, Q3-Zahlen 11:30 USA: Southern Company, Q3-Zahlen 12:00 USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen 12:00 USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen 13:00 USA: Mastercard, Q3-Zahlen 16:00 CHE: Roche (Roches Virtual Neurology Investor Event) 18:00 FRA: Casino Guichard Perrachon, Q3-Umsatz 18:00 USA: Universal Music Group, Q3-Zahlen 21:05 USA: Amazon, Q3-Zahlen 21:10 USA: Intel, Q3-Zahlen 21:30 USA: Apple, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DNK: Carlsberg, Q3-Umsatz ESP: CaixaBank, Q3-Zahlen ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen USA: Comcast, Q3-Zahlen USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen USA: International Paper, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR JPN: BoJ, Zinsentscheid BGR: Zentralbank, Zinsentscheid 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/24 (vorab) 08:00 DEU: Außenhandelspreise 9/24 08:00 DEU: Umsatz im Einzelhandel 9/24 08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 8/24 08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/24 (vorab) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 9/24 09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/24 (vorab) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 9/24 10:00 POL: Verbraucherpreise 10/24 (vorab) 10:30 PRT: Verbraucherpreise 10/24 (vorab) 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 9/24 11:00 ITA: Verbraucherpreise 10/24 (vorab) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/24 (vorab) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 9/24 13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 9/24 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:45 USA: MNI Chicago PMI 10/24 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Beginn der Messe «Reisen & Caravan 2024», Erfurt 11:30 DEU: Streit um Preiswerbung zwischen Aldi Süd und Verbraucherzentrale BW - Landgericht Düsseldorf setzt Verfahren fort, Düsseldorf 19:15 DEU: Vortrag beim House of Finance and Tech von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zu «Gefördertes Altersvorsorgekonto», Berlin DEU: Fortsetzung der Warnstreiks der IG Metall zur Fortsetzung der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie

