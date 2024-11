GNW-Adhoc: Die World Cities Day China Observance 2024 (Shanghai) ist eröffnet und präsentiert praktische Maßnahmen und Indikatoren für nachhaltige Stadtentwicklung

^SHANGHAI, Nov. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anlässlich des World Cities Day ist

am Donnerstag im Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center die 2024 World Cities Day China Observance (Shanghai) and 2024 SDG Cities Global Conference mit dem Thema ?Building People-centered Cities for Better Life" (Aufbau von auf den Menschen ausgerichteten Städten für ein besseres Leben) eröffnet worden. Die 2024 World Cities Day China Observance (Shanghai) wird im Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center eröffnet. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3400/eng) Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist verfügbar, indem Sie auf diesen Link (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3400/eng) klicken. An der Eröffnungsfeier nahmen rund 350 Gäste teil, darunter Regierungsbeamte aus dem In- und Ausland, Bürgermeister und Delegierte aus den betreffenden Städten, Experten und Wissenschaftler, Geschäftsleute und Vertreter einschlägiger internationaler Organisationen. Bei dieser Gelegenheit wurden die chinesische Version des Shanghai Manual · 2024 Annual Report und der UMF-Shanghai Adapted Index: Integrated Indicators and User Guide 2024 veröffentlicht, so das Shanghai Coordination Center of World Cities Day. Im Jahr 2024 jährt sich zum fünften Mal die Einführung des Konzepts der ?People- centered Cities" (Auf den Menschen ausgerichtete Städte) und zum zehnten Mal der World Cities Day. In diesem findet die China Observance (Shanghai) parallel zu einer Reihe von Veranstaltungen zum fünfjährigen Bestehen statt, um das Konzept zu fördern und den Kerngedanken, den Menschen in den Mittelpunkt der Stadtplanung und -entwicklung zu stellen, zu unterstreichen. Die diesjährige China Observance (Shanghai) machte sich die globale Reichweite des World Cities Day zunutze und veranstaltete während des Urban October verschiedene thematische Aktivitäten zum World Cities Day 2024, die die ganze Stadt in Feierlaune versetzten und den Bürgern das Gefühl vermittelten, sich einbringen zu können und selbst etwas zu bewegen. Während der Eröffnungszeremonie wurden fünf markenbezogene Veranstaltungen zur Förderung der Teilnahme und des Engagements der breiten Öffentlichkeit offiziell gestartet. Diese Veranstaltungen umfassen die Shanghai Social Organization Innovation and Entrepreneurship Competition, ?Lively Street, Youthful City" Huangpu District Youth Development-Oriented Urban Micro-renewal Competition, die College Student Case Study Competition of City Governance, Shanghai Child- Friendly City · The ?Future City Through Children's Eyes" und die Citywalk Route Exhibition of ?People-centered City · Beauty Streets". Während des Roundtable-Forums diskutierten Vertreter von Straßengemeinschaften, Unternehmen und jungen Menschen im Zusammenhang mit dem Shanghai Manual · 2024 Annual Report eingehend über zentrale Themen wie den gemeinsamen Aufbau, die gemeinsame Verwaltung und die gemeinsame Entwicklung von Städten, in deren Mittelpunkt der Mensch steht. Quelle: Shanghai Coordination Center of World Cities Day °