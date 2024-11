Libanesen berichten von Verwüstung nach israelischen Angriffen

BEIRUT (dpa-AFX) - Nach erneuten heftigen israelischen Angriffen auf Vororte der Hauptstadt Beirut zeigt sich dort Augenzeugen zufolge ein Bild der Verwüstung. Viele Straßen seien unter Trümmern begraben, berichtete eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur von vor Ort.

Die Szenen erinnerten an einen Apokalypse-Film, sagte ein Anwohner, der vor den Trümmern seines Hauses stand. Das Ausmaß erinnere an Gaza, sagte Ali, ein weiterer Bewohner. "Die Israelis sagen, sie führen einen Krieg gegen die Hisbollah, aber warum zerstören sie uns? Wir sind nicht alle Hisbollah."

Fatima aus den als Dahija bekannten Vororten Beiruts sagte, sie sei in Hausschuhen mit ihren Kindern geflohen, als das israelische Militär die Menschen in der Nacht zu Evakuierungen aufgerufen habe.

Über 20 Luftangriffe in der Nacht

Nach Angaben der libanesischen Polizei hat es in der Nacht über 20 Luftangriffe gegeben. Das israelische Militär greift immer wieder Ziele der Hisbollah in den normalerweise dicht besiedelten Vororten der Hauptstadt an. Viele Bewohner sind bereits geflohen. Die Hisbollah ist in dem Gebiet stark vertreten.

Das israelische Militär gab an, dort in der Nacht Anlagen der Hisbollah zur Waffenproduktion sowie Kommandozentralen angegriffen zu haben. Die Miliz lagere ihre Waffen, die sie für Angriffe auf Israel nutze, absichtlich in zivilen Gebieten. Es seien Schritte unternommen worden, um Zivilisten zu schonen. Diese Angaben können derzeit nicht unabhängig überprüft werden.

Der aktuelle Krieg zwischen Israel und der Hisbollah begann am 8. Oktober vergangenen Jahres mit Raketenangriffen der libanesischen Miliz zur Unterstützung der Hamas, die mit dem Terrorangriff auf Israel am Tag zuvor den Gaza-Krieg auslöste. Seitdem liefern sich die Hisbollah und Israels Militär schweren Beschuss mit Hunderten Toten, vor allem im Libanon./arj/DP/ngu