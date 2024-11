WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Arbeitslosigkeit im Oktober wie erwartet kaum verändert. Die Arbeitslosenquote verharrte auf 4,1 Prozent, teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet. Im Juli hatte die Quote noch bei 4,3 Prozent gelegen und damit auf dem höchsten Stand seit Oktober 2021./jkr/la/stk