USA: Beschäftigungsanstieg wesentlich geringer als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Wirtschaft hat im Oktober deutlich weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft kamen 12.000 Stellen hinzu, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 100.000 neuen Stellen gerechnet. Allerdings sorgte der Streik beim Flugzeugbauer Boeing für deutliche Verzerrungen, und auch die Hurrikane dürften eine Rolle gespielt haben. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde zudem um insgesamt 112.000 Stellen nach unten revidiert./la/jkr/mis