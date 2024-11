Britische Konservative geben neuen Parteichef bekannt

LONDON (dpa-AFX) - Die Konservativen in Großbritannien geben am Samstag (gegen 12.00 Uhr MEZ) bekannt, wer die Partei künftig führen wird und die Nachfolge von Ex-Premierminister Rishi Sunak antritt. Die Mitglieder hatten die Wahl zwischen der ehemaligen Wirtschaftsministerin Kemi Badenoch und dem ehemaligen Migrations-Staatssekretär Robert Jenrick.

Einer Umfrage des konservativen Portals "Conservative Home" zufolge gilt Badenoch als Favoritin. Nach Einschätzung von Kommentatoren rückt die Tory-Partei aber in jedem Fall weiter nach rechts - bei der Parlamentswahl Anfang Juli hatte sie zahlreiche Stimmen an die rechtspopulistische Partei Reform UK verloren. Sowohl die 44-jährige Badenoch als auch der 42-jährige Jenrick gehören dem rechten Parteiflügel an.

Wenig Unterschiede zwischen Kandidaten

Beide fordern ein schärferes Vorgehen gegen irreguläre Migration. Jenrick will Großbritannien aus der Europäischen Menschenrechtskonvention führen, damit Asylbewerber nicht mehr Einspruch vor europäischen Gerichten gegen ihre Abschiebung einlegen können, Badenoch lehnt dies ab.

Sunak hatte nach der historischen Wahlniederlage Anfang Juli seinen Rückzug angekündigt. Um seine Nachfolge bewarben sich insgesamt sechs Abgeordnete. In mehreren Wahlrunden stimmten die 121 Mitglieder der stark geschrumpften Fraktion ab, bis nur noch Badenoch und Jenrick übrig waren. Das letzte Wort hatten dann die Parteimitglieder. Jenrick sagte der BBC, die Beteiligung sei niedrig gewesen./bvi/DP/zb