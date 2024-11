Linken-Chef setzt Ziel für Bundestagswahl: Sieben Prozent

BERLIN (dpa-AFX) - Der neue Linken-Vorsitzende Jan van Aken will mit seiner Partei sieben Prozent bei der Bundestagswahl 2025 erreichen. "Meine Leute sagen mir immer, ich soll keine Zahlen nennen, aber für mich ist klar: Es müssen sieben Prozent werden", sagte van Aken der Mediengruppe Ippen Media. In bundesweiten Umfragen liegt die Linke derzeit bei drei bis vier Prozent. Sie steckt in einer Existenzkrise, die mit der Abspaltung des Flügels um die frühere Fraktionschefin Sahra Wagenknecht noch verstärkt wurde.

Wer 2025 als Spitzenkandidaten-Duo antreten werde, wisse er noch nicht. "Für mich persönlich brauche ich das nicht", sagte von Aken, der die Linke zusammen mit Ines Schwerdtner führt. "Wenn es der Partei hilft, gehe ich in den Bundestag, mit aller Energie. Wenn nicht, dann nicht."/agy/DP/zb