GNW-Adhoc: Umfrage von Bitget zeigt partielle Nutzerpräferenz von Influencer-Videos gegenüber Whitepapers zum Treffen von Handelsentscheidungen

^VICTORIA, Seychellen, Nov. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget (https://bitget.com/), die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, hat eine Kampagne zur Feier des 16. Bitcoin-Whitepaper-Tages mit dem schillernden Thema ?Wer liest noch Whitepapers?" gestartet. Diese Initiative soll innerhalb der Krypto-Community Gespräche über die aktuelle Rolle von Whitepapers bei Blockchain-Projekten und Investitionsentscheidungen anregen. Die Veranstaltung wird rund um die Veröffentlichung des Gründungsdokuments von Satoshi Nakamoto organisiert und bietet die Gelegenheit, die Wahrnehmung von Whitepapers zu überdenken und zu prüfen, ob sie noch immer so einflussreich sind, wie sie es einst waren, wenn es um Investitionsstrategien und Projektbewertungen ging. Die von Bitget gesammelten Umfragedaten geben einen Einblick in die aktuellen Ansichten der Krypto-Community zu Whitepapers. Von den 5.923 befragten Teilnehmern gaben überwältigende 92,28 % an, dass sie immer das Whitepaper eines Projekts lesen, bevor sie mit dem Token handeln, was zeigt, dass die technische Dokumentation für die meisten Nutzer nach wie vor von entscheidender Bedeutung ist. Darüber hinaus halten 99,43 % der Befragten Whitepapers nach wie vor für notwendig und betonen, dass sie nach wie vor wichtig sind, um die Glaubwürdigkeit eines Projekts zu belegen und seine Grundprinzipien zu erläutern. Die Umfrage ergab jedoch auch, dass wichtige Meinungsführer (Key Opinion Leaders, KOLs) eine dominante Rolle bei der Beeinflussung von Handelsentscheidungen spielen. Von den Teilnehmern, die nicht immer Whitepapers lesen, verlassen sich 86,51 % auf Empfehlungen von Fachleuten, während nur ein kleiner Prozentsatz auf Forschungseinrichtungen oder persönliche Netzwerke zurückgreift. Dies unterstreicht einen zunehmenden Trend, bei dem von Influencern vermittelte Erkenntnisse mit Whitepaper-basierten Bewertungen zu konkurrieren beginnen, was einen allgemeinen Wandel in der Art und Weise widerspiegelt, wie Informationen im Kryptobereich konsumiert werden und wie man ihnen vertraut. Im Laufe der Jahre wurden Whitepapers als wichtige Dokumente zum Verständnis der technischen und strategischen Absichten von Blockchain-Projekten angesehen. Angesichts der rasanten Entwicklungen im Kryptobereich wird jedoch zunehmend darüber diskutiert, ob diese Dokumente immer noch ein wichtiges Instrument für Anleger sind oder ob alternative Bewertungsmethoden Vorrang haben. Die von Bitget durchgeführten Untersuchungen, die sich auf Umfragen und Konsultationen mit Brancheninsidern stützen, zeigen ein breites Meinungsspektrum. Einige Teilnehmer halten Whitepapers nach wie vor für unerlässlich, um die Grundlagen und langfristigen Ziele eines Projekts zu verstehen. Andere argumentieren, dass das Aufkommen neuer Bewertungsmetriken wie Markttrends, Projektleistung und Entwicklungsteams die Abhängigkeit von Whitepapers verringert hat und reale Anwendungen und Anwendungsfälle in den Mittelpunkt rücken. Die Erkenntnisse aus diesen Diskussionen deuten auf einen Wandel in der Art und Weise hin, wie die Krypto-Community an die Projektevaluierung herangeht. Durch die Schaffung einer Plattform für diesen Diskurs regt Bitget Nutzer und Fachleute gleichermaßen dazu an, die heute bei der Bewertung von Blockchain- Projekten verwendeten Tools und Ressourcen zu überdenken. Unter dem Motto ?Bitcoin Whitepaper Day" zeigt diese Kampagne die laufenden Veränderungen in der Branche auf und lädt die Community ein, einen Blick in die Zukunft zu werfen und neue Ansätze zur Bewertung der vielversprechendsten Innovationen der Branche in Betracht zu ziehen. 