Netanjahu an Libanon-Grenze: Wiederaufrüstung der Hisbollah: verhindern

TEL AVIV (dpa-AFX) - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat bei einem Besuch an der Grenze zum Libanon bekräftigt, Israel werde alles unternehmen, um die Hisbollah-Miliz von der Grenze zu entfernen. Sie müsse bis nördlich des Litani-Flusses verdrängt werden, der etwa 30 Kilometer von der Grenze entfernt liegt, sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros.

Eine weitere Bedingung für die sichere Rückkehr der Bürger in ihre Wohnorte im Norden Israels sei zudem, eine künftige Wiederaufrüstung der Miliz zu verhindern, sagte der Regierungschef. "Wir greifen in allen Teilen des Libanons an", so Netanjahu. Israel müsse außerdem "auf umfassende Weise auf jeden Einsatz gegen uns reagieren". Ein Ziel sei es zudem, Waffenlieferungen aus dem Iran an die Hisbollah über Syrien zu unterbinden./le/DP/men