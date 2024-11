ANALYSE/JPMorgan: Viele Anleger setzen auf Trump und positive Reaktion

NEW YORK (dpa-AFX) - Viele Anleger am Aktienmarkt setzen laut der US-Investmentbank JPMorgan auf eine Rückkehr von Donald Trump ins Präsidentenamt, auch wenn das Rennen zuletzt noch einmal enger geworden sei. Die Investoren orientierten sich an der Blaupause seines ersten Wahlsiegs 2016 und der positiven Marktreaktion darauf, schrieben die Anlagestrategen um Mislav Matejka in ihrer am Montag veröffentlichten Analyse.

Anders als im November vor acht Jahren seien die Anleger diesmal aber bereits sehr stark investiert, was ein entscheidender Unterschied sei. Ein Trump-Sieg könne also aus Marktsicht lediglich die Erwartungen erfüllen, der Auftrieb könnte schnell verpuffen. Viel hänge hier vom Ausmaß der Reaktionen am Anleihemarkt ab und davon, ob eher die Auswirkungen auf den Handel oder Konjunktur und Steuern gespielt würden.

Sollte Trumps Konkurrentin Kamala Harris indes der Überraschungserfolg gelingen, sehen Matejka und Kollegen zunächst vor allem eine steigende Unsicherheit über die Entwicklung der Unternehmensbesteuerung./ag/gl