EQS-News: SANHA GmbH & Co. KG begibt neue 8,75 %-Unternehmensanleihe und plant vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2013/2026

SANHA GmbH & Co. KG begibt neue 8,75 %-Unternehmensanleihe und plant vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2013/2026

Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro bei einem Zinssatz von 8,75 % p.a.

Billigung des Wertpapierprospekts heute erfolgt

Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2013/2026 startet am Freitag, 6. November 2024

Zeichnungsfrist für die neue Anleihe beginnt am 5. November (via Website) und am 18. November (via Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse)

Essen, 4. November 2024 – Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der führenden Hersteller für Rohrleitungssysteme, begibt eine neue Unternehmensanleihe und plant, ihre bestehende Anleihe 2013/2026 damit vorzeitig zu refinanzieren. Der entsprechende Wertpapierprospekt wurde heute durch die Luxemburgische Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt.

Die neue Unternehmensanleihe 2024/2029 (ISIN: DE000A383VY6, WKN: A383VY) hat ein Zielvolumen von 20 Mio. Euro und eine Laufzeit von fünf Jahren. Der jährliche feste Zinssatz liegt bei 8,75 % und wird halbjährlich nachträglich ausgezahlt. Die Erlöse aus der Anleiheemission sollen der vorzeitigen Ablösung eines Teils der bestehenden Unternehmensanleihe 2013/2026 (ISIN: DE000A1TNA70, WKN: A1TNA7) im Gesamtnennbetrag von 33,7 Mio. Euro dienen. Die Emission beinhaltet ein öffentliches Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2013/2026, das am Mittwoch, 6. November 2024 beginnt und am 2. Dezember 2024, 18:00 Uhr endet. Für jede umgetauschte Anleihe 2013/2026 erhalten die Inhaber eine neue Anleihe 2024/2029, einen Barausgleichsbetrag in Höhe von 30,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen.

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot über die Website der Gesellschaft (www.sanha-anleihe.com/Zeichnung-der-Anleihe-2024-2029/) beginnt am 5. November 2024 und endet am 3. Dezember 2024, das öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA beginnt am 18. November 2024 und endet am 6. Dezember 2024, 12:00 Uhr (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung oder einer Verlängerung des Angebotszeitraums).

Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board (Open Market). Das öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern angeboten. Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Die Privatplatzierung wird von der Quirin Privatbank AG als Lead Manager und Bookrunner sowie von der CapSolutions GmbH als Selling Agent begleitet. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.

Bernd Kaimer, geschäftsführender Gesellschafter der SANHA GmbH & Co. KG: „Wir haben in den letzten Jahren durch gezielte Investitionen und durch unsere breite internationale Präsenz in nunmehr 50 Märkten weltweit die Resilienz der SANHA-Gruppe erheblich gestärkt. Darüber hinaus haben wir kontinuierlich den Einsatz unserer Produkte auf mehr als 30 Branchen ausgeweitet. Viele neue Anwendungen in Zukunftsbereichen wie erneuerbaren Energien, der modernen Kältetechnik, im Bereich Wasserstoff oder im Brandschutz sind hinzugekommen. Mit unserer zweiten Unternehmensanleihe wollen wir die Finanzierungsstruktur unseres seit 60 Jahren bestehenden Familienunternehmens mit einem verringerten Anleihevolumen weiter diversifizieren und zukunftsfest machen.“

SANHA zählt zu den größten Herstellern von Rohrleitungssystemen in Europa. Das Unternehmen hat in den letzten drei Jahren eine signifikante Steigerung der Profitabilität verzeichnet, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) beim EBITDA von 31 % und einer Steigerung der EBITDA-Marge seit 2020 von 9,2 % auf 16 %. Diese Entwicklung unterstreicht die Effizienz der getätigten Investitionen. In den ersten neun Monaten erreichte der Umsatz die Marke von 92,9 Mio. Euro (+1,9 % ggü. Vorjahr). Der Rohertrag stieg deutlich von 52,1 Mio. Euro auf 57,2 Mio. Euro, die Rohertragsmarge verbesserte sich auf 59,1 % (Vorjahr: 54,8 %). Das EBITDA stieg ebenfalls in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres um 0,6 Mio. Euro auf 15,9 Mio. Euro bei einer gestiegenen EBITDA-Marge von 17,1 % (Vorjahr: 16,7 %). Das operative Ergebnis (EBIT) lag bei 11,6 Mio. Euro (Vorjahr: 11,4 Mio. Euro).

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte Wertpapierprospekt steht zum Download unter www.sanha.com in der Rubrik „Investor Relations/Anleihe 2024/2029“ und unter www.luxse.com zur Verfügung.

Über SANHA

Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für Rohrleitungssysteme. Die Produkte des sich zu 100 % in Familienhand befindlichen Industrieunternehmens finden in vielen Branchen Anwendung, unter anderem in der Haustechnik, der Kältetechnik, im Brandschutz und zahlreichen industriellen Anwendungen wie bei technischen Gasen. SANHA hält für die verschiedenen Anwendungen ca. 250 Produktzertifizierungen vor. Das Unternehmen aus Essen hat rund 700 Mitarbeiter und ist weltweit in 50 Ländern aktiv. In vier Werken in Deutschland und im europäischen Ausland werden rund 10.000 Produkte, vor allem Rohrleitungssysteme aus Kupfer, Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff hergestellt.

Investor Relations / Presse:

Jonas Schneider, Johannes Kaiser

IR.on AG

Telefon: 0221-914097-38

E-Mail: SANHA@ir-on.com

Eckdaten zur SANHA-Anleihe 2024/2029

Emissionsvolumen: 20 Mio. Euro (Zielvolumen) Umtauschfrist: 6. November bis 2. Dezember 2024, 18:00 Uhr Zeichnungsfrist: 5. November bis 3. Dezember 2024 (Zeichnung über SANHA- Website), 18. November bis 6. Dezember 2024, 12:00 Uhr (Zeichnung über DirectPlace) ISIN / WKN: DE000A383VY6 / A383VY Stückelung: 1.000,00 Euro Zinsspanne: 8,75 % p.a. Laufzeit: 5 Jahre, ab 10. Dezember 2024 Zinszahlungen: halbjährlich nachträglich am 10. Juni und 10. Dezember, erstmalig am 10. Juni 2025 Rückzahlungskurs: 100 % Verwendungszweck: Refinanzierungen der ausstehenden Anleihe 2013/2026 (DE000A1TNA70) sowie allgemeine Unternehmensfinanzierung Börsensegment: Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) Lead Manager / Bookrunner:

Quirin Privatbank AG Selling Agent: CapSolutions GmbH Financial Advisor: Lewisfield Deutschland GmbH

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält WERBUNG. Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der SANHA GmbH & Co. KG dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren in Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 der SANHA GmbH & Co. KG werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 der SANHA GmbH & Co. KG darf ausschließlich auf Basis des von der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) am 4. November 2024 gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der unter https://www.sanha.com/Investor-Relations/Dokumente und www.luxse.com veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, und dem Großherzogtum Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der SANHA GmbH & Co. KG werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

